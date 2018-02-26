12. Ankara Kitap Fuarı birçok ünlü yazarı ve kitap okurlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Ankaralıların kitaba olan ilgisi çok büyük. Fuarı bugüne kadar 300 binden fazla okur ziyaret etti.

ATO CONGRESİUM’ da düzenlenen 12. Ankara Kitap Fuarında ünlü yazarlar okuyucularıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Yarın sona erecek 12. Ankara Kitap Fuarında sevilen yazarların kitaplarına büyük indirimlerle ulaşma imkanı halen sürüyor.

Fuarın yıldız yazarları gazetemize konuştu

12. Ankara Kitap Fuarı’nın yıldız yazarları Yılmaz Kurt ve Hulki Cevizoğlu fuar ve halkımızın kitap okuma alışkanlıkları ile ilgili düşüncelerini gazetemize açıkladı.

Yazar Tarihçi Yılmaz Kurt; “Bugüne kadar 20 den fazla kitabım yayınlandı. Kitaplarım tarihi gelecek nesillere anlatmak adına yazılmıştır. Kitap fuarına birçok kitabımla katıldım. Kitaplarımı yazarken özellikle öğrencilere hitap ederek onlara tarihimizi ve halk kültü

rünü aşılamayı ve sevdirmeyi amaçlayarak kaleme aldım. Bana göre tarih çocuklara ve insanlarımıza ezberci tarih anlayışından vazgeçerek sevdirilir. Ezberci tarih anlayışı çocuklarımızı tarihten uzaklaştırıyor” diyerek şöyle devam etti.

“Aslında insanlarımız tarihe meraklı ve biz belkide tarihi insanlarımıza tamamen anlatamıyoruz. Türk dili kültürümüzün mayasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir geçmişi olduğu için dilinde birçok yabancı kelime yer alıyor. Geçmişte dilimize Arapça ve farsça kelimeler yer alırken şu anda da İngilizce ve Fransızca kelimelerin kullanılması bir hatadır. Bana göre dilimizi öz haliyle kullanmamız lazım. Fuardaki şu kalabalık bizlere mutluluk veriyor.

Türk Halkı okumaya öğrenmeye açık bir Millet

İnsanlarımızı suçlamak yerine biraz da kendimizi suçlamak lazım aslında. Türk Halkı okumaya öğrenmeye açık bir Millet. Son zamanlarda görsel medya ve kullandığımız telefonlar tabletler kitabın aleyhine bir tavır yarattı fakat kitap hala hayatımızdaki yerini koruyor. Kitaba dokunmak onu hissetmek ve koklamak insana farklı bir duygu katıyor. Kitap ne olursa olsun hayatımızdaki klasik ağırlığını ve yerini koruyacaktır.”

Hulki Cevizoğlu; “ Ankara kitap fuarı pek çok insanın söylediği şekilde en önemli kitap fuarı olan İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ile yarışır hale geldi. Birçok insan bunu söylüyor bende buna katılıyorum. Hem yayınevleri kalitesi açısından hem gelen okuyucu kitlesi açısından. Ankara’nın çok önemli bir kitap okuyucu kitlesi var. Bu Ankara açısından çok önemli bu sene daha da kaliteli şekle gelmiş” dedi.

Cevizoğlu; “Öğrenciler ve okullar da iyi organize edilmiş. sabahtan akşama kadar değişik okullardan birçok okul gezi düzenliyor. Fuara binlerce insan geliyor öğrencilerle sohbet etme imkânı buluyoruz. Okurları analiz edebiliyoruz. Bir kitap fuarında kitap satışları çok önemli ama satışlar kadar gelen okurların kişiliği de çok önemli. Onlarla burada sohbetler geliştiriyoruz bu sohbetlerde ne kadar bilinçli okuyucu oldukları ortaya çıkıyor. Okurlarımızda kitabı alayım ünlü bir yazara imzalatayım duygusunun ötesinde bilerek seçerek içeriğine bakarak kitap alıyor” diyerek okurların bilinçli olduğuna dikkat çekti.

Nutuk satış rekorları kırıyor

12.Ankara Kitap Fuarında birçok kitabın yanı sıra yazıldığı günden bu güne Türk Milletine yol göstericilik yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eseri de satır rekorları kırıyor. Bütün halkımız okusun ve bir şeyler kazansın diye fuara özel fiyatı ile okurlara sunuluyor.

Baro Soma Şehitlerini unutmadı

Türkiye Barolar Birliği de kitap fuarında yerini aldı. Genelde hukuk alanındaki kitapların sergilendiği stantda en dikkat çeken bölüm geçtiğimiz yıllarda yaşanan Soma faciasında kaybettiğimiz maden şehitlerimiz için özel fiyatlarıyla satışa sunulan kitaplar oldu. Fuar görevlisi “Bu kitapların bütün gelirleri Soma Şehitlerine gidecek bağış anlamında özel fiyatlarla satışa sunuldu. Gelen ziyaretçiler de yapılan bu etkinliğe kayıtsız kalmıyor” dedi.

Fuarı 300 binden fazla okur ziyaret etti

Fuar görevlilerinden aldığımız bilgiye göre 12. Ankara Kitap Fuarı açıldığı günden bu güne 300 binden fazla kişiyi ağırladı. Hafta içi her gün 20 den fazla okul öğrencileri fuarımıza getiriyor. Hafta içi ortalama 20 bin öğrenci fuarımızı ziyaret ediyor. Fuarımızda 100 den fazla etkinlik yer aldı.