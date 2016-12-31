Kitap Kurdu Şefika’dan dördüncü kitap

MUĞLA’da ilk romanını 11 yaşında yazan ve çok kitap okumasından dolayı aldığı ödüllerle “Türkiye’nin Kitap Kurdu” olarak bilinen Muğlalı Şefika Güney dördüncü kitabını yazdı. Güney’in 15 yaşında yazdığı dördüncü romanı “Bahar ile Uğur” kitapçıların raflarında yerini aldı.
Türkiye, Şefika Güney’i, henüz 10 yaşındayken tanıdı. Bir yılda okuduğu 285 kitapla dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün himayesinde Ordu’da düzenlenen “Konuşan Kitap Şenliği”nde “En fazla kitap okuyan öğrenci” ödülünü aldı.
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