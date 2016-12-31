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Kitap Kurdu Şefika’dan dördüncü kitap

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MUGLA'DA ILK ROMANINI 11 YASINDA YAZAN VE COK KITAP OKUMASINDAN DOLAYI ALDIGI ODULLERLE "TURKIYE'NIN KITAP KURDU" OLARAK BILINEN MUGLALI SEFIKA GUNEY (SOLDA) DORDUNCU KITABINI YAZDI. GUNEY'IN 15 YASINDA YAZDIGI DORDUNCU ROMANI "BAHAR ILE UGUR" KITAPCILARIN RAFLARINDA YERINI ALDI.(FOTO: MUGLA / DHA) (ARSIV)
MUGLA’DA ILK ROMANINI 11 YASINDA YAZAN VE COK KITAP OKUMASINDAN DOLAYI ALDIGI ODULLERLE “TURKIYE’NIN ” OLARAK BILINEN MUGLALI SEFIKA GUNEY DORDUNCU KITABINI YAZDI. GUNEY’IN 15 YASINDA YAZDIGI DORDUNCU ROMANI “BAHAR ILE UGUR” KITAPCILARIN RAFLARINDA YERINI ALDI.(FOTO: MUGLA / DHA)

MUĞLA’da ilk romanını 11 yaşında yazan ve çok kitap okumasından dolayı aldığı ödüllerle “Türkiye’nin Kitap Kurdu” olarak bilinen Muğlalı dördüncü kitabını yazdı. Güney’in 15 yaşında yazdığı dördüncü romanı “Bahar ile Uğur” kitapçıların raflarında yerini aldı.

Türkiye, Şefika Güney’i, henüz 10 yaşındayken tanıdı. Bir yılda okuduğu 285 kitapla dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün himayesinde Ordu’da düzenlenen “Konuşan Kitap Şenliği”nde “En fazla kitap okuyan öğrenci” ödülünü aldı.

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