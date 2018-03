Kitap üzerine muhabbet

Kitapla Muhabbet Grubu kurucusuNuray Bulat “Kitapla Muhabbet Grubu ile yaşamakta olduğumuz dijital çağda kitabı ve okuma alışkanlığının önemini geri kazandırmaya çalışıyoruz” dedi

Sosyal medyada kurulan ‘Kitapla Muhabbet’ Gurubu üyelerine okuma alışkanlığı ve okuduğu kitabı daha iyi tanıma fırsatı veriyor. Her ay grup içinde oylama ile belirlenen kitapları okuyan grup üyeleri ayda bir kere buluşup kitap üzerine muhabbet etme fırsatı buluyor.

‘Kitapla Muhabbet’ grubu kurucusu Nuray Bulat ve grup üyeleri gazetemize yaptığı açıklamalarda grubu ve kitap okumanın onlara neler kattığını şöyle anlattılar.

Nuray Bulat “Grubumuz 2014 yılında kuruldu. 8 kişi ile başlayan kitap okuma grubu şu anda 245 kişiden oluşuyor. Kitapla muhabbet grubu kapalı bir gurup olduğu için üye alımı sadece referansla oluyor. Bunun sebebi ise kitap odaklı insanları bir araya toplayarak kültür paylaşımı yapabilmek.

Grubun en büyük amacı kitap okumayı özendirmek ve insanların bu alışkanlığı birbirlerine bir şekilde bulaştırmasını sağlayabilmektir. Gruba katılan okurlar eskiden ayda bir kitap okurken şu an da bizim seçtiğimiz kitapların yanında bir iki kitap daha bitiriyor. Grubumuzda seçtiğimiz kitabı okuyan üyelerimizin yorumlarını da paylaşıyoruz.”

“Böylece aramızda fikir alışverişi oluyor ve aynı kitabı farklı yönlerden bir kez daha tanımış oluyoruz. Onun dışında bir ay boyunca sayfamız boş kalmıyor. O gün doğan yada ölen yazarların hayatları ve kitaplarının özetlerini de grup üyelerimizle paylaşıyoruz. Grup üyeleri ayda bir kez mutlaka bir yerlerde buluşup o ay okunan kitap üzerine muhabbet ediliyor bu şekilde okurlarımız aynı kitabı farklı pencerelerden, farklı gözlerden görme imkânı buluyor” dedi.



Nuray Bulat; “Kitapla Muhabbet gurubunu kurma sebebim bir kitap okuduğunda o kitabın içeriği hakkında birileriyle konuşma ihtiyacıydı. Bunun üzerine de bu grubu kurup kitap üzerinden muhabbet etmek ve bunları birkaç kişi ile paylaşmaktı. Bu grubun ve kitapla muhabbetin en önemli özelliği bir araya gelen insanların aynı konuya farklı açıdan bakmasıdır.

Muhabbetlerimizde sadece günlük hayat ve magazinsel konular olmuyor kitaplardan da konuşarak hayatımızı zenginleştiriyoruz. Kitap okurken kitabı yaşayıp yazarıyla konuşmuş oluyorsunuz. Kitap okurken döneminden bilgiler alıyorsunuz işte bizde kitapla muhabbet grubunda bu bilgilerimizi farklı düşünce ve kişiliklerle bir birbirimizle paylaşıyoruz. Çok güzel söyleşiler ortaya çıkıyor” diyerek grubu kurma amacını anlattı.

Nuray Bulat; “Gurubumuz kitap okuma alışkanlığını katıyor insanlara ben bunu kendimde bile fark ettim. Günümüzde kitap okuma sayısı azaldı. İnsanlarımızın aydınlanmak için kitap okumaları gerekli. Kitapla muhabbet grubunun en büyük amacı ve başarılı olduğu şeyde budur insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırması. Kitap, insanlar arasında en güçlü bir kültür köprüsüdür.

Kitapla Muhabbet sayfasına üye olan güzel dostumuz İlkay Yazıcı da ikamet ettiği il olan Rize de grup kurarak ilk köprümüzü oluşturmuştur. Rize gibi diğer illerimiz ile de köprüler kurmak, kitap okuma meşalesini yurdumuzun her bir köşesine taşımak, Kitapla Muhabbet Grubunun en içten arzusudur” diyerek sözlerine son verdi.

Gazetemiz köşe yazarlarından Yahya Aksoy da Kitapla Muhabbet grubu için şu ifadeleri kullandı; “Kitapla Muhabbet Grubunda ile her ay toplantı yapılıyor ve toplantılarda o ay okunan kitabın değerlendirilmesi gerçekleşiyor. Okunan kitabın değerlendirilmesinden sonra gelecek ay hangi kitap okunacağı grup üyeleri tarafından değerlendirmeye alınıyor.”

Yahya Aksoy; “ Bu ay yapılan toplantımızda ünlü yazar Turgut Özakman’ın “Korkma İnsancık Korkma” romanı okunarak değerlendirmeye alındı.Ben Yazar Turgut Özakman ile Kültür Bakanlığında çalışmış olmam nedeniyle katılımcılara da kısa bilgiler verdim ve çokta memnun oldular.

Yazar Turgut Özakman yıllardır yaptığı birikim ve araştırmalar sonucunda ‘Şu Çılgın Türkler’ kitabını yazarak Türk okurlar arasında tanındı. Turgut Özakman dili ve konuları ve eserleri ile topluma mal olmuş bir yazar.

Toplumun kültür değerlerini ‘Korkma İnsancık Korkma’ kitabı ile harmanladı. Tarihi bilgilerini ve kurtuluş savaşımızın bütün özellikleri kitaplarıyla harmanladı. O nedenle yazarların düşünürlerin ve bilginlerin topluma yararlı olabilmeleri için bu birikim ve bilgilerini kitap haline getirmeleri gerekir. Bunun en güzel örneğini de yazar Özakman yapmıştır. Örnek bir yazar ve insan olarak tarih ve kültür sevgisiyle tanınmış veTürk Edebiyat Tarihinde kalıcı olmuştur” dedi.

Yahya Aksoy sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Bu grup Ankara’daki tekkitap okuyan ve tartışan bir gruptur. Kitap seven kitapla buluşan ve kitap sevgisini insan sevgisine dönüştürmek için bir araya gelen ve özveriyle çalışmalar yapan bir grup. Burada her kesimden her meslek grubundan ve her anlayıştan insanlar var. Grup üyeleri bu sayede okudukları kitabı birbirine anlatarak, tartışarak kitabı farklı gözlerden görme imkânı buluyor.”

Kitapla Muhabbet Grubu üyeleri de bu grubun kitap okuma alışkanlıklarını çoğalttığını söyleyerek düşüncelerini şöyle açıkladılar.

Grup üyelerinden Haydar Çeri ‘Kitapla Muhabbet Grubu’ hakkında şu düşüncelere yer verdi; “Nuray Hanımla kitap fuarında karşılaştık böyle bir grup kurduğunu söyledi. Onun sayesinde gruba üye oldum çok nezih bir grup. Bir internet web sayfası var grup üyeleri burada kitap üzerine güzel paylaşımlar yapıyor. Ayda bir defa seçimle bir kitap belirleniyor ve o kitap ayın kitabı olarak grup üyelerince okunuyor. Bir araya gelinip okunulan kitabı tartışıyoruz. Kitabın bizde çok farklı bir yeri var. Filmlerde dizilerde ve sosyal medyada bulamadıklarımızı kitaplarda buluyoruz” dedi.

Emekli edebiyat öğretmeni Hacer Uçak; “Kitap okumayı sevdiğim ve onlarla bütünleştiğim için bir faaliyete katılmak istedim. Kitapla Muhabbet Grubu bunun için en uygun grup oldu. Her ay okumadığım bir kitabı okuyarak beni ayrı dünyalara götürüyor. Bu yüzden Kitapla Muhabbet Grubunun bir üyesi olmak benim için mutluluk verici bir durum” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Grup üyelerinden Esma Dağcı; “Bu grubun belki de eğitim seviyesi en düşük insanı benim, ortaokul mezunuyum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuyarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu grupta olmak benim için çok güzel bir durum kitapları daha iyi anlıyorum. Bir kitabı yaşayarak ve başka biriyle tartışmak bana çok şey katıyor” ifadelerini kullandı.

Güçle Erdal; “2014 yılından bu güne Kitapla Muhabbet Grubu’ndayım. Ben İngiliz dili edebiyatı mezunuyum. Bu yüzden kitapla aram hep iyi oldu. Bu etkinlik içinde dünya ve Türk edebiyatından sayısız kitaba ulaşma fırsatı buldum. O kitapları hep beraber tartışıp, daha farklı bir açıdan bakmayı görüyoruz. Bence kitap okumak çok güzel ve insanı geliştirici etkinlik” dedi.

Grup üyesi, Gülfamiye Canca; “ Gruba katıldıktan sonra kitap okuma alışkanlığım gelişti. Okuduğun bir kitabı arkadaşlarla paylaşmak daha da güzel bir durum hayatıma renk kattı. Grup bana şunu da kattı, okumamı çoğalttı. Grup evden çıkmamı farklı kişilerle arkadaşlık yapmama sebep oldu ve ben çok memnunum” dedi.

Yazar ilhan Deliktaş; “Ben bu gruptan rastlantı eseri haberdar oldum. Grup yeni çıkan yayınları da takip eden okurlardan da oluştuğu için yazmış olduğum bir kitabı gördüler ve gündemlerine alıp kitabımı okudular. Benim için grubun en önemli yanı birbirinden farklı düşünen ve yaşayan okurların bir araya gelerek kitapları değerlendirmeye almaları. Böylece okurlar birbirleriyle bir şeyler paylaşmış oluyorlar.

Yaşadığımız dijital çağda böyle grupların var olması çok güzel bir durum. Çünkü modernizm çağımızda insanları yalnızlaştırıyor. Bu grupla beraber insanlar farklı düşüncelerle ve insanlarla tanışıyor. Okumaya ve kitaba değer veren bir grup. Bir yazar olarak farklı düşüncelerde okurları tanımak beni de geliştiriyor” diyerek görüşlerini bildirdi.