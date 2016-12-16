Kıskanılacak Güzellikte Dolap Odalar

Beyleri bilmem ama sanırım hemen hemen her kadının hayalidir dolap odalar.
Kıyafetlerini rahat rahat görmek, onlara ulaşmak… Cambazlık yapmak zorunda kalmadan şöyle geniş geniş hazırlanmak… Belki de bir yerde kendi ‘mağaza’sına sahip olmak… Madem öyle, bu günkü postumuzun konusu da hiç ayrılmak istemeyeceğiniz, kıskanılacak güzellikteki dolap odalar olsun o zaman!
1.
Aslında ilk etapta kulağa çok büyük bir lüks gibi gelse de dolap oda, pek çoklarımızın evinde ufak ya da şekilsiz olduğundan hemen hemen hiç kullanılmayan, ya da bir kaç ‘olmasa da olur’ eşyaya ev sahipliği yapmaktan başka hiç bir işlevi olmayan atıl odalar var.
Bu odalar rahatlıkla dolap oda olarak değerlendirilebilir. İlla dergiden fırlamış gibi görünen, kocaman bir alana ihtiyacımız yok.