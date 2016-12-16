Kıskanılacak Güzellikte Dolap Odalar

Aslında ilk etapta kulağa çok büyük bir lüks gibi gelse de dolap oda, pek çoklarımızın evinde ufak ya da şekilsiz olduğundan hemen hemen hiç kullanılmayan, ya da bir kaç ‘olmasa da olur’ eşyaya ev sahipliği yapmaktan başka hiç bir işlevi olmayan atıl odalar var.

Bu odalar rahatlıkla dolap oda olarak değerlendirilebilir. İlla dergiden fırlamış gibi görünen, kocaman bir alana ihtiyacımız yok.