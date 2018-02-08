Bazı arkadaşlıklar, dostluklar ebediyete kadar sürer. Yıldırım Beyazıt Lisesi 1972-1973 dönemi mezunları da böyle bir dostluğa sahip. İyi günlerinde, kötü günlerinde tam 45 yıl bir arada kalabilmeyi başarmış bir grup.

Günümüzde her türlü imkana çok kolay ulaşabiliyoruz. Bir çok değişken istediklerimize kolay ulaşabildiğimiz gibi, ondan kolay vazgeçmemizede neden oluyor. Günümüzde insani ilişkilerde bu çerçevede yaşanıyor. İlişkiler bir anda yok sayılıp, harcanabiliyor.

Herhangi bir maddenin değerli olabilmesi bizim ona ne kadar değer verdiğimizle doğru orantılıdır. Bakıldığında para sadece bir kağıt parçasıdır ancak onu metalaştıran, değer kazandıran yine insanın ta kendisidir.

İnsan bir maddeden ziyade kimsenin değer verip vermemesine bakmaksızın değerli bir varlıktır. Ancak insanın yaşadığı toplumda değer görmesi, var olduğunu hissedebilmesi için bir gereksinimdir. Değer gören insanlar toplumun şanslı bireyleridir.

Değer görmek böylesine önemliyken, bu değere 45 yıl kalabalık bir grup halinde koruyup, sahip çıkabilmek büyük bir başarı örneğidir. İşte Yıldırım Beyazıt Lisesi 1972-1973 yılı 6 Edebiyat D mezunları bu başarının sahipleri. Hepsi birer delikanlı, hepsi birer genç kız. Enerjileri hep en üst seviyede. 45 yıl boyunca hiçbir zaman birbirlerine olan saygılarını kaybetmemeleri ise dostluklarının neden bu kadar uzun yıllar sürdüğünün en büyük kanıtı. Üstelik onlara her buluşmalarında Kimya Öğretmenleri Vefa Uysal, Felsefe Öğretmenleri Azmi Gündoğdu’da eşlik ediyor.