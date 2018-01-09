Kışın saçlar daha çok dökülüyor

18 yıllık kurumsal kariyerinin son 10 yılını İlaç sektöründe tamamlayan, Tedarik Zinciri Grup Müdürü pozisyonundan ayrılan MS Sağlık, Kozmetik ve Danışmanlık şirketi kurucusu Mehtap Serdaroğlu konu ile ilgili bilgiler verdi.

Soğuk Havaların Geldiği Şu Günlerde Kış Şartları Saçlarımızı Döker mi?

Soğuk havalar acaba saçlarımız için iyi mi, yoksa kötü mü? Cevap şaşırtıcı olabilir!

Şu günlerde kış aylarında olduğumuz hissedilmeye başlandı ve sıcaklıklar ani değişimlerle bir artıyor bir azalıyor. Hava sıcaklığında sert düşmeler yaşadığımız bu günlerde acaba soğuk hava saçlarımızı nasıl etkiliyor? Hava sıcaklıkları saçlarda dökülme ve incelmeye neden oluyor mu? Yılın belirli gün ve aylarında saçlarımızda belirgin bir kayıp yaşanıyor mu, dökülmelerimiz artıyor mu? Eğer böyleyse kayıplarımızın önüne nasıl geçebiliriz?

Bu tür sorular zaman zaman kafamızı kurcalar ve cevabını kolay bulamadığımız sorulardır. Yapılan bir bilimsel çalışmada 823 saç problemleri bulunmayan sağlıklı kadın, 6 yıl boyunca saç dökülmelerinde olası mevsimsel değişim açısından incelenmiş. Çalışma sonucunda saçların yaz aylarında daha fazla inceldiği ve döküldüğü saptanmış.

Peki ama saçlar en az ne zaman dökülüyor?

Kış aylarında!

Yaz aylarında saçlarımızda incelme ve dökülmenin fazla olması bize, kuşlar, kedi ve köpeklerde yazın görülen kıl/tüy dökülmesini hatırlattı. Acaba yazın bizim vücudumuz da serinlemek için vücuttaki kılları mı azaltıyor? Bu bize milyonlarca yıl önce memeli hayvandan gelişmeye başlayan homo sapiens atalarımızdan bir miras mı? Bunu bilmek şu an için zor ama bu durumu nasıl engelleyebileceğimiz konusunda biyoteknoloji bize yardım ediyor:Trixowell Serum ve Şampuan’ın içeriğinde bulunan, kozmetik sektörü için geliştirilen dünyanın ilk kök hücre özütü Malus Domestica İspanya Barcelona’da düzenlenen In-cosmetics Fuarı’nda, 2008 yılında en yenilikçi doğal aktif bitkisel özüt ödülünü kazandı.Bu şampuan ve serumun içerdiği aktif maddeler, saç köklerinin ve saçlı derinin rejenerasyonunu desteleyerek saç için gerekli olan besinlerin saç foliküllerine ulaşmasına, saç foliküllerinin uyarılmasına, güçlenmesine ve saçlarınızın genç kalmasına neden oluyor. Ayrıca cildin yağ salgısını düzenleyerek saçın kalınlaşmasını sağlar, kepek oluşumunu engeller.

Saç dökülmesinde ilk olarak kullandığımız ilaçları ve takviye ürünlerini gözden geçirmeli ve bir doktora giderek saç dökülmesini tetikleyebilecek altta yatan hastalık (tiroid hastalıkları, anemi, polikistik over sendromu gibi) ve eksiklerimizi (çinko, demir, folik asit, biotin , selenyum vs) bulmaya çalışmalıyız. Mevsim ne olursa olsun, günlük olarak 150 telin üzerinde bir saç dökülmeniz varsa bunu ciddiye almanız ve tedaviye başlamanız gerek. Eğer erken dönemde saç dökülmesini teşhis eder ve önlem alırsak dökülme sürecini durdurabilir, yavaşlatabiliriz