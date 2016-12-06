Kışın “penguen gibi yürüyün” tavsiyesi

Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, kar yağışının ardından düşme nedeniyle kırık çıkık vakalarında artış yaşandığına dikkati çekerek, buz ve kar üzerinde penguenler gibi kısa ve yavaş adımlarla yürünmesini önerdi.

Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, düşme vakalarına bağlı olarak kırık, çatlak ve diğer fiziksel sıkıntıların kış mevsiminde arttığını belirtti.

Kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Kısa, “Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor.

Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafifte öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, cebe girmemiş, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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