Kışın kalbiniz üşümesin

Soğuk ve karlı hava artık kapımıza geldi çattı. Hastalanmamak için gerekli önlemleri almak şart! Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, özellikle kış aylarında kalp-damar hastalıkları, kalbe bağlı ölümler ve kalp krizi oranlarının arttığına dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu “Soğuk havada vücudumuzun daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Sempatik sistemimiz daha fazla çalışır. Bu nedenden dolayı nabız ve tansiyon artma eğilimine girer, dolayısıyla kalbin üzerindeki yük artar.

Kalp-damar hastalığına yatkın kişilerde bu faktörler kalp üzerindeki stresi arttırarak kalp krizini tetikler. Kış aylarında vücudumuzun hareketliliği azaldığından vücutta kilo artışı ve kolesterolde de artış gözlenir. Kış aylarında güneş ışığı azaldığı için vücudumuzdaki hormon düzeylerinde de değişiklikler olur” diyor.

Bağışıklık genlerimiz iş başında

Yapılan araştırmaya göre kış aylarında vücudumuzda bağışıklık sistemini kontrol eden genler aktif hale gelir. Bu genler güneş ışığını ve soğuk havayı algılar. Bu sayede enfeksiyonlarla vücudumuz daha güçlü mücadele eder. Özellikle mevsimler arası sıcaklık farklılıkları fazla olan ülkelerde bu genetik değişimler daha belirgin olmaktadır. 22.000 gen üzerinde yapılan bu incelemede, kış aylarında yaklaşık dörtte birinde aktivitenin arttığı gösterilmiş. İltihap hücreleri beklenenden fazla aktif hale geldiğindeyse bazı hastalar olumsuz etkilenebilir. Bunların başında kalp hastaları gelir.

ÖNERİLERE UYUN HEM KALBİNİZİ HEM KENDİNİZİ KORUYUN

Güne yavaş başlamak gerekir. Tansiyon özellikle sabah saatlerinde daha yüksektir. Güne yavaş ve huzurlu başlanırsa tansiyon ve nabız değerleri kendini gün içindeki koşturmacaya daha rahat adapte olacaktır.

Soğuk havaya çıkarken vücuttan ısı kaybını azaltmak gerekir. En çok ısı kaybı baş ve ellerden olduğu için bir şapka ve eldiven ile kişi kendini korumalıdır.

Kalın tek tabaka kıyafet giymek yerine ince birkaç tabaka kıyafet yine ısı kaybını engellemekte etkilidir.

Soğuk havada sigara içmek kalp damarlarının büzüşmesini arttıracağı için oldukça tehlikelidir. Alkol tüketimini de azaltmak kalp sağlığı için önemlidir.

Kış aylarında kilo almaya daha meyilli olunduğu için beslenmeye dikkat edilmelidir.

Özellikle 65 yaş üstünde veya bilinen kalp-damar hastalığı olan kişilerde grip aşısı ve zatüre aşısının yapılması kalp krizi riskini azaltır. Bu kişiler daha hassas olduğundan dolayı, grip kalp üzerindeki yükü arttıracaktır. Grip aşı ile enfeksiyonlara karşı daha güçlü direnmek mümkün.

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