Kışın balık tüketmek için 5 neden

İnsan sağlığı açısından son derece önemli faydaları içinde barındıran balık ve deniz ürünlerinin her biri adeta birer sağlık deposu.

Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden olan balık etinin, insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel balığın faydaları hakkında bilgi verdi.

1.Kalp hastalıkları riskini azaltır

Balığın içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri kan yağlarını düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

2. Alzheimer riskini azaltır

Yapılan arastırmalar haftada 1 balık tüketmenin beyindeki gri madde nöronlarını koruyabileceğini göstermiştir. Çalışmalarda haşlanmış veya fırında (kızartılmadan) balık tüketenlerin beyindeki öğrenme ve hatırlama merkezinin etkilendiği görülmüştür.

3.Saç ve deriyi güzelleştirir

Balık derinin iyi beslenmesini ve parlamasını sağlar. Yapılan çalışmalar balık ve yağının sedef hastalığına etki edebileceğini göstermiştir.

4.Depresyonu yenin

Araştırmalar antidepresanlarla birlikte balık tüketilmesinin tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiğini göstermiştir.

5.Kemik erimesini önler

Küçük balıklarda bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle menopoz döneminde balık tüketmek şart .

Balığın faydalarının yanında lezzeti de oldukca önemlidir. Her balık her mevsimde bulunmayacağı gibi tadı da mevsimden mevsime değişebilmektedir. Her balığın yağlandıgı bir ay bulunmaktadır bu da lezzetini etkiler. Ekim ayı gecici olarak Karadeniz’de beslenen balıkların Marmara’ya göçe başladıkları aydır. Palamut ve lüfer boldur. Kasım ayı hamsi, levrek ve istavritin zamanıdır. Aralık ayında ise palamut , hamsi, mezgit lezzetlidir.

