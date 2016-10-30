Kışanak Anlı ve Akat Ata tutuklandı. Diyarbakır’da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı, dün haklarındaki 5 günlük kısıtlılık kararının kaldırılmasından sonra avukatları ile görüştü.

Avukatlarla yapılan görüşmeden sonra Kışanak ve Anlı, dün gece sabah saatlerine kadar süren ifade verdi. Avukatları nezaretinde verilen ifade işlemleri tamamlandı.

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Kışanak ve Anlı, bugün öğlen saatlerinde Adliye’ye sevk edildi. Eş Başkanların Adliye’ye sevk edilmeleri nedeniyle Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Avukat Mehmet Emin Aktar, müvekilleri Kışanak ve Anlı’nın kendi istekleri doğrultusunda ifade verdiklerini belirterek şöyle dedi:

“İsteselerdi ifade vermeyebilirlerdi. Ancak her ikisi de istediği için emniyette ifade verdiler.

Sayın Kışanak’ın ifadesini emniyet, Anlı’nın ifadesini ise avukatlar nezaretinde jandarma aldı. İfadelerinde ortaya herhangi somut bir delil ve belge konulmadı, sadece her iki müvekilimize, yaptıkları konuşmalar ile ilgili sorular yöneltildi.”

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı, savcılık sorgularının ardından, akşam saatlerinde tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, eş başkanların gözaltına alınmasından sonra belediyenin önündeki protesto gösterisinde gözaltına alınan, kapatılan DTP’nin Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata da çıkarıldığı savcılıkta sorgusundan sonra tutuklaması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DEMİRTAŞ’TAN TEPKİ

HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş şunları söyledi:

“Bürokrasi içinde de bütün bu gidişatın tehlikesini görenler seslerini çıkaracaklarsa bugün çıkaracaklar. Bir tane mi hukuku savunacak savcı yok bu ülkede?

‘Bıktım artık bu baskıdan, hukuksuzluktan’ diyebilecek, ‘Erdoğan’a biat etmeyeceğim’ diyebilecek tek bir cesur bürokrat kalmadı mı? Neredesiniz? Bak hepinizi terörist ilan ettiler, herkesi görevden alıyorlar. Neden? Yeterince Erdoğan’a biat etmemişler diye. Erdoğan’a kul köle olunması lazım.”