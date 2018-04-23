Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay

Öz-Taşıma Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay,” Yaklaşık 1 milyon civarında çalışan taşeron işçisinin yaklaşık 600 bini sendikalıdır. Geri kalanı ise çeşitli korkulardan ve işten atılacağı korkusu nedeniyle sendikalı olmamaktadır. Temennimiz ve tercihimiz bu arkadaşların bizimle çalışmasıdır” dedi.

Öz-Taşıma Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay ve birçok sendikalı yerel ve ulusal basın mensubu temsilcileriyle bir araya geldi. Haymana’da bulunan Grannos Termal Otel’de gerçekleşen basın buluşmasında 24 Haziran tarihinde alınan erken seçim kararı, taşeron işçilerin sıkıntılarını ve birçok konu hakkında bilgi verdi.

Öz-Taşıma İş Sendikası’nın 6 yıl önce kurulduğuna dikkat çeken Toruntay, sendikanın kurulduğundan beri 23 bin üyeyi bünyesine kattığını belirtti. Temel sloganlarının ‘biz büyük bir aileyiz’ diyen Toruntay, “Bu yolda tek başımıza ilerlemedik. Buralara sizlerle birlikte geldik” dedi.

696 kanunu işçilerin önünde büyük bir engel

İki ay içerisinde erken seçime gidileceğini söyleyen Toruntay, bu seçimlerden önce Hak-İş’in içinde bulunduğu taşeron anlaşması ile yüzde 90 başarı sağladığını belirterek, “Bu yeterli mi elbette ki hayır. 900 bin taşeron kadro aldı. Geri kalan insanlarımızın da beklentilerine cevap olmak zorundayız.

24 Haziran seçimi umarım bu arkadaşlarımız için bir düzenlemeye yardımcı olur. 696 kanunu ile işçilerin önünde büyük bir engel bulunmaktadır. Örneğin üyeniz var fakat toplu iş sözleşmesi yapamıyorsunuz. Sendikalaşamıyorsunuz. 2020’ye kadar olan bu yasanın yenilenmesi gerekir. Bununla ilgili 696’nın dışında yeni düzenlemenin yanındayız. 900 yüz bin kişinin kadro aldığı bir yerde 500 bin kişi Hak-İş Konfederasyonuna bağlı.” ifadelerini kullandı.

Usül ve esaslarda çözülemeyen sorunlar var

“Bağlı oldukları üyelerin haklarını ve yükümlüklerini korumanın kendi denetimlerinde olduklarını dile getiren Toruntay,“ Usül ve esaslarda belediyelerde, idarelerde çözülemeyen sorunlar var. Bunlarla ilgili henüz bir düzenleme ise mevcut değil.

Örneğin Ankara’nın birçok parkında otlar bir metre uzatılmış durumda. Çünkü bu otları kesecek ve çalışacak işçi bile yok. Herhangi bir alım olmadığı için işçi de bulunmuyor. Bazı belediyeler ise, işçi alıp buralarda çalıştırmak yerine, emekli olup ek iş yapmak isteyenleri çalıştırıyor. Bunla ilgili yeni bir düzenleme ise Başbakanlıktadır. Bu düzenlemenin en kısa zamanda çıkacağını umuyoruz” diye konuştu.

İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINA YARDIM EDİYORUZ

Toruntay: “Ankara ve Kayseri’de piknik yaptık. Şimdi de Gaziantep’te yapacağız. Tüm işçilere mesaj atıp pikniğe davet ediyoruz. İzinleri ise işveren ile konuşup ayarlıyoruz. Bu piknikler de kaynaşıp tanışıyoruz. Tüm bu çalışma ve etkinlikler taşıma işçiliğinde yapılan ilklerdir. Bizde kriterler yok. Bütün işçilere ve çocuklarına yardım götürüyoruz. Çünkü aldığımız aidatlar işçi parasıdır. İşçi burada değer görüyor.

Hayalimizde bu yeni bina yoktu. İnşa ettik ve bütün üyelerimizle her ay toplantı yapıyoruz. Sosyal sendikacılığı olabildiğince geliştiriyoruz. İmkanlar oldukça daha çok geliştireceğiz. Sosyal aktivitelerin tamamın da görev dağılımı yapıyoruz. Üyelerimiz bundan memnun oluyor. Biz de bu durumdan keyif alıyoruz.”

1 MAYISI ADANA’DA KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hak-İş olarak 1 Mayıs Bayramını Anadolu kentlerinde kutlamaya devam edeceklerini vurgulayan Toruntay, “Biz diğer sendikalardan ayrılmış durumdayız. Şehirleri yakıp yıkmayı değil, çatışmadan uzak kalacağız. 1 Mayısı Taksim ısrarından uzak Anadolu kentlerinde kutlayacağız. 1 Mayıstaki taleplerimiz; vergi yükümlülüklerinin adaletli dağılımı, ve taşerona kadro olacak. Bu talepler doğrultusunda alanlara çıkıp, taleplerimizi dile getireceğiz.

Bizim daha çok işimiz var. Kapısını çalacağımız ve sendikaya davet edeceğimiz birçok işçi var. Evet büyük sendikayız fakat bu yetmiyor. Bu büyümeyi sürdürüp daha da geliştirmeliyiz.

Hedeflerimizin %80’nini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fakat bunun yeterli olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu yolda bize destek sunan bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. 2018 yılının ikinci yarısında büyük hayallerimiz var. Bu hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim rakiplerimiz var. Evet onlar ile rakip olabiliriz fakat düşman değiliz” şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM KARARINI DESTEKLİYORUZ

24 Haziran erken seçim kararını olumlu bulduklarını kaydeden Toruntay, “Alınan bu erken seçim kararını destekliyoruz. Piyasalardaki belirsizliğin önüne geçmesi açısından önemli bir adımdır. Ülkemizin ekonomisi açısından önemli bir adım olduğunu da söylemek istiyorum” dedi.

Toruntay, “Kiralık araç kullanan şoförler kadro alamıyor. Bunların kadro atamasını Maliye ve Çalışma Bakanlığı yapıyor. Çoğu şoförler bu uygulamalardan etkileniyor. Bu durumdan etkilenen yaklaşık 100 bin kişi var.”

Genel Başkanı Tüm gücümüzle Destekleriz

Gazetecilerin,‘Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’nın milletvekili olmak için istifa edeceğini, Arslan’nın yerine Hak-İş Genel Başkanlığına aday olur musun sorusunu yanıtlayan Toruntay, “Seçim kararı alalı dört gün oldu. Konfederasyon başkanımız yurt dışında olduğu için, bu konuyu görüşmedik. Fakat biz Mahmut Arslan Bey ile istişare etmedik. Genel Başkanımızı seviyoruz.

Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eğer kamuoyunda böyle söylentiler dolaşıyorsa bunlar güzel cümlelerdir. Fakat hiç bu konu konuşulmadı. Şayet sayın Arslan milletvekilliğine aday olursa, tüm gücümüzün sonuna kadar destekleyeceğiz. Adaylık konusu elbette ki benden önce diğer sendika başkanlarımıza aittir” ifadelerini kullandı.

600 BİN SENDİKALI TAŞERON VAR

Hükümet yetkililerinin 1 Mayıs Bayramında gelip topluluklarına hitap edebilecekleri kaydeden Toruntay konuşmasına şu şekilde devam etti: “Diğer sendikaların ne diyeceğine takılmıyoruz. Onların neler yaptığından ve kapalı kapılar ardında neler konuştuklarından haberimiz var. Yaklaşık 1 milyon civarında çalışan taşeron işçisinin yaklaşık 600 bini sendikalıdır.

Geri kalanı ise çeşitli korkulardan ve işten atılacağı korkusu nedeniyle sendikalı olmamaktadır. Temennimiz ve tercihimiz bu arkadaşların bizimle çalışmasıdır. 6356 sayılı kanun ile işçilerimize e devlet üzerinden üyelik hakkı getirildi. Herkes kolaylıkla üye olabiliyor. Sendikaya yönelik baskılar var. Elbetteki bu baskılar her yerde bulunuyor. İşçileri üye yapmanın güçlüğü var. Önemli olan bu güçlük ile mücadele etmektir. Mücadeleyi bırakmamaktır.

OHAL GEREKLİ OLDUĞU İÇİN KALKMIYOR

“OHAL gerekli olduğu için kalkmıyor. Koşullar düzeltildikten sonra kalkacağını düşünüyoruz. Başkentray’ın hizmete açılmasını olumlu ve güzel bir uygulama olarak buluyorum. Bunun faaliyete girmesi başkent trafiğinin biraz rahatlanması demektir. Bu gibi yatırımların çoğalması gerekir. Gece ulaşımında Ankara halkı oldukça memnun bunu vatandaşlardan anlayabiliyoruz. Çünkü EGO şoförlerinin tamamı sendika üyesidir. Başkentte belediyeye ait otoparkların 1 TL’ye düşmesi kimi vatandaşlarımız olumsuz bulsa da o9lumlu bir gelişmedir.

EĞİTİM YARDIMI YAPIYORUZ

“Büyümemizin sebebi sendikacılık anlayışımızı gerçekleştirmemizden kaynaklanıyor. İmzaladığımız sözleşmelerde sosyal sendikacılığı öne çıkarıyoruz. Üyelerimizin çocuklarının sünnetlerinde gram altın, düğünlerinde çeyrek altın takı yapıyoruz. Öğrencilerimize eğitim yardımı yapıyoruz. Bayramlarda işçilerimize bayram paketi yolluyoruz. Bu bayram paketlerinde çikolatalar yer alıyor. 20 Bin işçiye çikolata dağıtıyoruz.”

HEDEFİMİZ 50 BİN ÜYEYİ YAKALAMAK

“Öncelikli hedefimiz taşımacılıkta 50 bin üyeyi yakalamaktır. Kolay bir şekilde gerçekleşir mi? Gerçekleşir. 800 bin taşıma işçisinin çalıştığı bir yerde 50 bini yakalamak kolaydır. Hak-İş bizim için önemlidir. Hak-İş ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Bizim büyümemiz ne kadar önemliyse Hak-İş’in büyümesi de o kadar önemlidir. Hak-İş’te sayımız 500 bin civarındadır. Buradaki hedefimiz de bu sayıyı 700 bine çıkarmaktır. Sendikacılıktan gelen kişiler olarak emek mücadelesini ve emekçi haklarını en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yapacağımız ve hedeflediğimiz çalışmalarla gerçekleştireceğiz.”

ALTIN YARDIMI VE PİKNİKLER DÜZENLEYEN TEK SENDİKAYIZ

“5 yıllık sendikayız. Kurumsallaşma adına birlikte görev yapıyoruz. Hak-İş’in 22 sendikası arasında üye bakımından ilk beşte olmayabiliriz fakat çalışma ve değer anlamında ilk beşte oluruz. Hak-İş içinde altın takısı yapan ve piknikler gerçekleştiren tek sendikayız. Aidatı en az olan sendikayız. Buna rağmen bu çalışmaların çoğunu gerçekleştiriyoruz.”