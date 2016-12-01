Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) tarafından organize edilen atölye çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikle çocuklar, Keçiören Bağlum Çalseki Köyü Doğal Yaşam Uygulama Alanında “Kışa Merhaba” dedi.

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde ÇODAM – ÜZYEÇDE Atölye Öğrencileri, Doğal Yaşam Uygulama Alanında önce çiftliği gezerek çiftlik hayvanları olan kazlar, köpekler, horozlar, tavuklar, ördekler ve tavşanları yakından görme fırsatı buldular.

Doğa yürüyüşüyle birlikte çevreyi inceleme ve doğayı gözleme imkanı da yakalayan çocuklar, kışa hazırlık olarak hep birlikte turşu yaptılar.

Lahana turşularını keyifle kurarken, aynı zamanda turşunun saklama koşulları ve zaman açılacağı konusunda da bilgi sahibi oldular.

Keyifle yenen yemeklerin ardından hayatlarında ilk kez ata binerek heyecanla sevinci de aynı anda yaşadılar.

BAŞKAN AK’TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Çocuklar, Doğal Yaşam Alanında keyifli vakit geçirirken onları sürpriz bir şekilde ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Çocukların isteklerini kırmayan Başkan Ak, onlarla tek tek fotoğraf çektirirken, elleriyle yaptıkları turşuları hediye edenlere de “ellerinize sağlık, çok lezzetli görünüyor” dedi.

Çocuklar da Doğal Yaşam Alanında bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Ak’a teşekkürlerini ilettiler.

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