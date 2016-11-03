Kış öncesi soba uyarısı

DENİZLİ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Veli Kılınçarslan, hava sıcaklıklarının gece eksi 3 dereceye kadar düşmesinin ardından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak, “Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür” dedi.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Halk Sağlığı Müdürü Dr. Veli Kılınçarslan, vatandaşları sobadan sızan karbonmonoksit gazından olumsuz etkilenmemeleri için uyardı. Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı olduğunu söyleyen Kılınçarslan, belirtileri yaşayanların odanın camlarını açarak havalandırılması ve açık havaya çıkarak 112 ekiplerine haber vermesi gerektiğini belirtti.

Karbonmonoksit zehirlenmesinden korunmak için, kullanılan sobanın, kömürün kaliteli olması ve baca temizliğine önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kılınçarslan, “Sönmekte olan sobaya asla tekrar tutuşması için güç yakıtları konulmamalıdır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yakılması gerekiyor.

Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı ve düzenli olarak yetkili kişilere temizletilmelidir. Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde dedektör bulundurulmalı, kombi ve şofbenlerin baca bağlantılarını mutlaka projesine uygun şekilde ve yetkili kişilere yaptırılmalıdır. Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Lodoslu havalarda geceleri yatmadan önce sobalar söndürülmelidir. Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür” dedi.

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