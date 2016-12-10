Kış hastalıklarına yakalanmamak için bol su tüketin

Yaz aylarında sıcak hava ve harcanan enerjiyle doğru orantılı artan su tüketiminin, kış aylarında büyük oranda düşüş gösterdiğine dikkat çekildi.

Bu düşüşün kimi zaman bir günde tüketilmesi gereken su miktarının yarısından daha da az olabildiği hatırlatıldı. Bu nedenle kış hastalıklarına yakalanmamak için bol su tüketilmesi istendi.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, “Soğuk havalarla birlikte düşen metabolizma hızı, su tüketimine olan isteği azaltır.

Oysa vücudumuzun soğuk havalarda gribal enfeksiyonlar ve zararlı virüslerden korunabilmesi için en temel ihtiyaçlardan biri de sudur.

Bu yüzden kışın da yazın tüketilen miktarda su tüketmek son derece önemlidir” dedi. Bitki çayları hem mevsimsel hastalıklarından korunmak, hem de günlük sıvı ihtiyacını karşılamak için de tüketilebilir” dedi.

Soğuk günlerde de günde 2- 2,5 litre su tüketilmesinin gerekliliğine değinen TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, sıvı tüketimini kolaylaştırmak ve ihtiyacı karşılamak için ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı ve açık çay gibi içeceklerin tercih edilebileceğini belirtti.

Aydın, yeterli su tüketimi ile vücutta oluşan toksinlerin atılması, gribal enfeksiyon ve zararlı virüslerden korunulması, vücut fonksiyonlarının yeterli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması ve vücuttaki pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

SIVI TÜKETİMİ, BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, gece boyunca uyuyan metabolizmayı uyandırmak için güne bir bardak su ile başlanması gerektiğine dikkat çekti.

Aydın, “Böbrek sağlığının koruması için sıvı tüketimi hayati önem taşıyor. Azalan su tüketimine karşı atılacak bir diğer adım ise fiziksel aktiviteyi arttırmaktır.

Artan fiziksel aktivite vücudun su ihtiyacını arttıracak ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır” dedi.

HAVA SICAK DEĞİL DİYE SU AZ İÇİLMEMELİ

Türk Böbrek Vakfı, Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bilal Görçin de böbrek hastalıklarında kışın da su içmenin aynı derecede önemli olduğuna dikkat çekti.

Görçin, “Özellikle böbrek yetmezliği olan hastaların, fonksiyon gören böbrek hücreleri azaldığı için kalan hücreler üzerine daha fazla iş düşer. Bir diğer ifadeyle, daha az hücre ile daha fazla zararlı maddeyi vücuttan uzaklaştırmak gerekir.

Bu nedenle böbreğe gelen kan, dolayısı ile sıvıyı arttırmak için ağızdan yeterli sıvı alınmalıdır. Hava sıcak değil diye suyu az içmemeli, yeterli sıvı alımına dikkatli bir şekilde özen gösterilmelidir” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...