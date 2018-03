Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan çilek, badem çağlası gibi ürünler bu yıl tezgahlara erken yer almaya başladı. Mevsimlerin değişiklik göstermesi birçok ürünün daha erken tezgâhlara gelmesine neden oldu.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahlarında çilek, badem çağlası, erik gibi meyveler tezgahlarda satılmaya başlandı. Ülkemizde bu sene istenilen seviyede kış mevsiminin yaşanmamasından dolayı ağaçların erken çiçek açması, yazlık meyvelerin Mersin, Antalya, İzmir gibi sıcak yerlerde erken olgunlaşmasına yol açtı.

İlkbaharın habercisi de olan yazlık meyvelerden çilek, badem çağlası erik gibi turfanda ürünler Ankara’daki semt pazarlarında sergilenmeye başlanırken, vatandaşlar tarafından da gelir durumlarına göre ilgi görmeye başladı.

Semt Pazarında çilek satan pazarcı Serkan Mengünoğul,” Aslında bu meyvelerin şu anda tam zamanı, çünkü Mart ayı dediğin zaman çilekler gelmeye başlar. Şu anda Ankara toptancı haline gitsek her türlü meyveyi bulabiliriz. Kirazı, çileği, bademi gidip alabiliriz. Şu anda pazarda yer alan yazlık meyvelerin geneli organiktir. Şu dönemde artık sera ürünü bulamazsınız. Ankara Toptancılar haline her gün birden fazla kamyon aracılığıyla çilek geliyor” dedi.

Mengünoğul,” Şu anda pazarda çilek almak isteyen vatandaşlar tedirgin oluyorlar. Bizlere bu ürünler hormonlu mu diye soruyorlar. Bu ürünlerin hormonla alakası yok. Çünkü çilek doğası gereği hormon kabul etmeyen meyvelerden bir tanesidir.

Eskisi gibi artık her meyve zamanında olgunlaşmıyor

Eskisi gibi artık her meyve zamanında olgunlaşmıyor. Şu anda her türlü meyveyi her an bulabilirsiniz. Çileğin erken tezgahlara gelmesi ister istemez fiyatının biraz yüksek olmasına neden oluyor. Çilek şu anda kilosu 7 liradan , Datça Bademi ise 8 liradan satılıyor.

Bu fiyatlar fazla yüksek olmamasına rağmen vatandaşlarımız bu meyveleri almakta zorlanıyor, Çünkü emeklinin çalışanın aldığı ücret belli. Geçinmekte sıkıntı çekiyorlar. Asgari ücretle geçinen vatandaşımız evinin kirasını mı, giderlerini mi karşılayacak yoksa gelip çilek mi alıp yiyecek” ifadelerini kullandı.

Pazarcı İlhan Geçgel ise “Şu anda pazarda işler çok kötü değil, fakat bir durgunlukta söz konusu. İnsanlar yazlık meyvelere Mayıs ayında güneşin ortaya çıktığı zaman yemeyi seviyorlar. Bu sene Türkiye’nin hemen hemen her yöresinde havaların ılık bir şekilde seyretmesi Ankara da ağaçların erken çiçek açmasına yol açtı. Bu durum bir anda fiyatları tersine döndürebilir. Ağaçların çiçek açtığı bölgelerde bir don olayı meydana gelirse ürün sıkıntısı yaşanacağından fiyatlar bir anda tavan yapabilir.

Artık insanlar Antalya’da havaların güzel olmasından dolayı seralarda çilek yetiştirebiliyor. Artık mevsimi de diyebiliriz. Çünkü turfanda ürünler geldiği zaman vatandaşlarımız bilsin ki tarladan da ürünlerin gelmesi an meselesidir. Şimdi çilek, badem geldi. On gün sonra da yavaş yavaş kiraz da tezgahlarda yer bulmaya başlar. Şu anda vatandaşlarımız bu ürünlere fiyatların biraz pahalı olmasında dolayı azar azar alıyorlar. Satışlarımız eskisi kadar iyi olmasa da şu anda normal. Çünkü hayat zorlaşmaya başladı” dedi.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanvekili Nurettin Yapıcı ise, “Üreticiden tüketiciye yani Ankara’daki vatandaşlarımıza ulaştıran bizleriz. Havaların iyi olması ürünlerin erken gelmesine olumlu yönde etki yaptı. Bir ürün pazarlarda ne kadar bol olursa fiyatlarda o kadar ucuz olur. Şu anda Ankara semt pazarlarında diğer vilayetlere göre ucuzluk var. Çünkü ürünleri yerinden alıp direk vatandaşlara getiriyoruz. Şimdi bazı televizyon kanalları İstanbul’da en pahalı pazarları gidip gösteriyorlar. Bu durumda vatandaşlara olumsuz olarak yansıyor. Şu anda vatandaşlarımız çilekleri gönül rahatlığıyla alıp yiyebilirler. Çünkü fiyat kaliteyi belli eder” dedi.