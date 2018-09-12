Merdiven altı ürünler yerine lisanslı ürünler kullanın

Kırtasiye alışverişinde parlak renklere ve keskin kokulara dikkat edin. Eylül ayının gelmesiyle beraber öğrenci ve velilerde yeni eğitim yılı telaşı başladı. Okul alışverişleri yoğun şekilde devam ediyor. 17Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının açılacak olması ile öğrenci ve velilerde tatlı bir telaş başladı.

Okul alış verişlerinin en büyük kalemi olan kırtasiye malzemeleri rengârenk yapılarıyla çocukların ilgisini çekerken veliler de genel olarak malzemelerin kalitesini ve fiyatlarını düşünüyor.

Ankara Elvankentde uzun zamandır. Kırtasiyecilik yapan esnaf Ahmet Alpsoy kırtasiye ürünlerinde kaliteli malzemelerin seçilmesinin çocukların beden sağlığı için önemli olduğunu vurgularken anne ve babaların yaptıkları alışverişlerde merdiven altı mallardan kaçınmalarını önerdi.

Piyasada satılmakta olan bazı kırtasiye ürünlerinin, alerjik ve toksik reaksiyonlara neden olabilen çok sayıda kimyasal madde içerdiğini belirten kırtasiyeci Alpsoy “Merdiven altı malzemeler daha parlak ve çocukların gözünde daha çekici görünüyor. Velilerimiz kırtasiye alışverişini yaparken, çok renkli ve kokulu ürünleri tercih etmemeleri, solventbazlı yapıştırıcılardan uzak durulmalı ve ürünlerin üzerinde ‘TSE’ ve ‘CE’ işaretlerinden en az birinin bulunduğundan emin olmalıdırlar” dedi.

Tecrübeli Kırtasiyeci Alpsoy; “Özellikle tekstil ürünlerinde, çantalarda, yapıştırıcılarda, boya ve cilalarda bulunan formaldehit de kanserojen özellik göstermekte, ayrıca temas egzaması ve astıma yol açabilmektedir. Kokulu silgilerin içerdiği temas alerjilerine neden olabilmektedir. Solventbazlı yapıştırıcılara da dikkat edilmelidir, bu ürünler hem kanserojen etki göstermekte, hem madde bağımlılığı oluşturabilmekte, hem de alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir”.

Kırtasiye ürünlerini alırken markalara dikkat edilmesini öneren Alpsoy “ Veliler ilkokul çocuklarının kullandığı su matarası ve beslenme çantası olarak adlandırdığımız malzemelerde çok dikkatli olmalılardır. Çocuklarımız bizler için değerlidir kullandıkları su mataraları ve beslenme çantaları onların yedikleri ve içtiklerine direk temas eden malzemeler özellikle bu malzemeleri alırken genelde Çin malı diye adlandırılan merdiven altı üretim yapılmış belgesiz ve garantisiz mallardan uzak dursunlar. Okul çocukları genelde kırtasiye malzemelerinde renklerine bakarlar fazla renkli malzemeler içlerinde kimyasal boya barındırır bu da çocukların alerji olmasına sebep olur” dedi.

Okula yeni başlayan bir öğrencinin kırtasiye harcaması 100 ila 150 lira arasında değişen fiyat aralığında olurken. Kırtasiyeci Ahmet Alpsoy okulların açılmasına çok az bir süre kaldığı içinişlerinde hareketliliğin artığını söyledi.

Alpsoy “ Aslında okul alışverişinin bütçesini ailenin bütçesi belirliyor. 20 liraya da ürün var 100 liraya da fiyatlar kırtasiye ürünlerinin niteliğine göre değişmekte hatta kırtasiye dükkânının bulunduğu semte göre de bazen fiyatlar değişebiliyor. Önemli olan sağlık kurallarına uyan malzemeleri almaktır. Önemli olan 20 liralık üründe 100 liralık ürünün de kalite standartlarına uymasıdır” diyerek alınan malzemelerde kaliteye bakılmasını önerdi.

Alışveriş yapacak velileri, ürünlerin fiziksel özellikleri ve görünüşlerinden önce etiketlerini incelemeleri yönünde uyaran Alpsoy, “Ürün etiketinde üretici veya ithalatçının adı ve adresi bulunmalı. Mutlaka CE sertifikası işareti aranmalı. Hatta kimyasal içeriğe de dikkat edilmeli. Yapılan denetimler sıkı tutulduğu için şu an piyasada sorunlu ürüne rastlamak çok kolay değil. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var” diye düşüncelerini dile getirirken velilerin bilinçli bir şekilde alışveriş yapmasını önerdi.

Şu anda kırtasiyecilerin en büyük sorununun büyük market zincirlerinin kırtasiye ürünleri satması olduğunu dile getiren Alpsoy “ bizim işlerimiz yaz sezonunda düşüşe geçer okulların açılmasıyla beraber hareketlenen işlerimize bu seferde büyük market zincirleri zarar veriyor. Bence bu küçük esnafa verilen en büyük zararlardan birisi yetkililerin küçük esnafları koruması lazım” diyerek büyük market zincirlerinin kırtasiye ürünleri satarak satışlarına zarar verdiğini dile getirdi.