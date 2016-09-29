Kırmızı Saçlı Kadın – Son Kitapçı

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Evrensel iki soruyu gündeme getiriyor Orhan Pamuk, “Kırmızı Saçlı Kadın” adlı romanında: “İlk aşk deneyimi bütün bir hayatı belirler mi? Yoksa kaderimizi çizen yalnızca tarihin ve efsanelerin gücü müdür?”

Kırmızı Saçlı Kadın’ın ilk bölümü akıcı bir polisiye olan romanın ikinci bölümü, işte bu evrensel soruları ortaya atarak bir “dünya romanı” oluyor. Batı’dan Sophokles’in “Kral Oidipus”u ile Doğu’dan Firdevsi’nin “Rüstem ve Sührab”ını bir araya getiriyor: İlkinde oğlu tarafından öldürülen baba, diğerinde babası tarafından öldürülen oğul konularının işlendiği bu iki efsaneye yer veren yazar, romanında, İstanbul yakınlarındaki bir kasabada otuz yıl önceki bir aşk hikâyesini anlatıyor.

“Kırmızı Saçlı Kadın”da okur, liseli bir gencin yaşadığı sarsıcı bir aşk hikâyesiyle, büyük bir insani suçun peşinden sürükleniyor.

Kuyu ustası Mahmut’un yanında çıraklık etmeye başlayan “küçük bey” Cem, Beşiktaş’ta yaşayan, eğitimli, siyasi yanı olan, üst gelir grubuna mensup bir ailenin oğludur. Usta ile çırağın su aramaya giriştikleri kasabanın hemen dışındaki çadırda gösteriler sunan “İbretlik Efsaneler Tiyatrosu” oyuncusu Gülcihan ve her gece anlattığı eski masal ve hikâyeler, hem Mahmut Usta’nın hem de çırağı Cem’in yaşamını beklenmedik şekilde değiştirecektir. Romanımızın genç kahramanı bir yandan aşk, kıskançlık, sorumluluk ve özgürlük gibi duygularla tanışırken, öte yandan Batı Doğu uygarlıklarının bakış açısıyla “babalar ve oğulları”, “otorite” ve “birey” olabilme konularını ele alıyor.

Otuz günlük bir zaman dilimini anlatan ilk bölüm, tasvirler ve bir sunum ile örülü; ikinci bölümde jeoloji mühendisi Cem’in otuz yıllık yaşam koşuşturmacası ise “hızla” anlatılıyor.

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Eleştirmenler bu duruma eksi not veriyor. Ama yazarı, kitabını, “Kırk yılın sonunda daha az okuyup, yıllardır biriktirdiklerini daha hızlı yazdığını” sözleriyle savunuyor. Independent gazetesi de “Pamuk en iyi kitaplarını, Nobel’den sonra yazan eşsiz bir yazar.” diye yorumluyor.

Romanları 63 dile çevrilen, 13 milyon okuyucu ile buluşan Orhan Pamuk, 10 günde 450.000 sattı. 2017 sonbaharına yetiştirmeyi kurguladığı Veba Geceleri’ne kadar, sevenlerine yine sıra dışı bir sunum Kırmızı Saçlı Kadın.

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