‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ ilgi görüyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda sahne sanatlarına yönelik etkinlikler sürmeye devam ediyor. Son olarak ‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ adlı drama oyunu sahnelendi.

Sanatın insan yaşamındaki rolünün küçümsenemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Mustafa Şenel,

“Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri tiyatro sayesinde hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri dostluk, sevgi, güven gibi global insani değerleri tiyatro oyunları ile öğreniyorlar. Tiyatro sayesinde empati duygularının da geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler hem eğleniyorlar, hem de sanatsal ve bilişsel açıdan kendilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimizi güzel sanatların her alanında yetiştirmek, onların farkındalıklarını artırmak ve onlara sevgi, saygı, arkadaşlık gibi yaşamın gerçek anlamlarını kazandırmak bir eğitim kurumu olarak en önemli vazifelerimizdendir. Tiyatro bu anlamda en etkili sanat dallarının başında yer almaktadır. Öğrencilerimiz seyrettikleri oyunlara interaktif olarak katılım da sağlamaktadır” dedi.