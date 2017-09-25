Herkesin kafasını kurcalayan bir soru var…

“Dünya Savaşı acaba Kore üzerinden mi başlayacak, yoksa kurulmak istenen Kürdistan yüzünden mi?”

Trump ABD Başkanı olunca tam aradığı adamı karşısında bulan manyak Kuzey Kore lideri Kim Jong un “dünyayı yok edebilecek savaşı başlatacak kişi olmayı” çok istediği belli…

Şimdilik Trump ve o karşılıklı tehditler savurmayı sürdürüyorlar…

Depreme neden olacak bir Hidrojen bombası patlatmak ve uzun menzilli füze fırlamak çıkışlarına Amerikan savaş uçaklarının Kuzey Kore karasularına teğet uçuşlar yapması gibi…

Trump’tan gelen tehditlerin çoğalmasına yanıt olarak, Kuzey Kore baş etinde yüz binlerce kişinin katıldığı bir meydan okuma gösterisi yapıldı…

O bölgede bir çok ülkenin nükleer silahlara sahip olması da; durumu hem vahimleştiriyor, hem de ABD ve Kuzey Kore’yi frenliyor…

Herkes biliyor ki, bu çapta bir savaş edebilir…

Ortadoğu’da ise durum farklı…

İsrail ve İran’ın savaşmaya başlaması, hemen sınırlarımızın dibini nükleer bir savaşın eşiğine getirebilir…

Emperyalistlerin bunu da istemeyeceği kesin…

Onlar, Ortadoğu’nun zengin doğal kaynaklarının peşindeler…

…Ve bir nükleer savaş, bütün bu kayrakları yok edebilir…

Onlar için ideal olan “nükleer silahların kullanılmadığı, ama herkesin birbirini öldüreceği bir savaş… Böylece bölge boşalır ve doğal kaynaklar da onların olur…

Peki Türkiye ne yapıyor bu arada..?

Biz şaşırmış durumdayız… 2019 seçimlerini istediği yönde ayarlamaya çalışan iktidar partisi “bu referandum da nereden çıktı şimdi?” diye kıvranıyor… Elleriyle petrol zengini haline getirdikleri, Kongre’ye şeref konuğu olarak getirip “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye bağırdıkları Barzani’ye çok kızgınlar…

Alınmaya çalışılan önemler de pek işe yaramıyor bu arada ve daha çok dünyaya “bakın çok kararlıyız” imajını bile verkiyor

Pazartesi sabahı uluslararası haber ajanslarının “son dakika” haberi olarak geçtiği “Türkiye Habur Sınırını kapattı” haberinin ömrü bir saat bile sürmedi… Dışişleri bakanlığı bunun gerçek olmadığını(!), “çok sayıda Türk işadamının bölgedeki yatırımlarının olduğu ve alacaklarının olduğu” gerekçeleri ile açıklamak zorunda kaldı…

Anlaşıldığı kadarıyla, daha önemli korular var Türkiye’yi yönetenlerin… Baksanıza, Amerika’dan dönen Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı kimliğine bürünerek “yeni İBB Başkanı’nın kim olacağı konuşuna el attı… Tamam, 2019 onlar için hayati öneme sahip bir seçim yılı olacak…

Peki, 2019’da bugünkü sınırlarını korumuş bir Türkiye olacak mı..?