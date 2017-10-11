Eğer uzaylılar bizi izliyorsa, “artık dünyanın sonunun gelmiş olduğunu düşünmeye başlamışlardır” her halde…

Çözemedikleri tek şey, ilk kıvılcımının nerede atılacağı konusudur bu arada…

Önce iki ihtimal vardı… Klinik bir vaka olan ve ne yapacağı kestirilemeyen Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore ve Kuklacı’nın büyük bir beceriyle herkesi birbiriyle düşen hayla getirdiği Ortadoğu…

Sonra yeni aday bölgeler çıktı ortaya, ilk kıvılcımın atılmasına uygun yerler olarak… Örneğin İspanya’yı bölecek bir referandum düzenleyen Katalonya bunlardan biriydi… Çünkü Britanya’nın ayrılma kararı vermesinden sonra AB içinde bir dağılma sürecinin başlamasından korkulurken, her türlü bölünme tehlikeliydi…

Nitekim, İskoçya Ulusal Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson katıldığı bir konferansta, Birleşik Krallık’tan ayrılmak için yeni bir referanduma gidileceğini açıkladı…

…Ve AB’yi bölünmeye sürüklemekle suçlanan, bir anda “bölünme riskiyle” karşı karşıya kalmış oldu…

Ama uzaylıların Avrupa’da çıkacak bir savaşa pek ihtimal vermesi mümkün değil… Çünkü Avrupa iki kez Dünya Savaşı yaşamış bir bölge… Elbirliğiyle aralarından çıkabilecek delileri susturmayı ve sıçrayan kıvılcımı söndürmeyi başarmaları kuvvetle mümkün…

Sonuçta geriye Güneydoğu Asya ve vıcık vıcık Ortadoğu bataklığı kalıyor ne yazık ki…

Şimdilik Kim Jong-un ve Trump’ın karışıklı meydan okumaların ile geçiştirilen bir dönem yaşadık… Çünkü o bölgede nükleer silah sahibi olan birçok ülke var… Onlar nükleer bir savaşın ne sonucu olacağını iyi biliyor ve hepsi ağırlığını koyup, engellemeye çalışıyorlar…

Ne yazık ki, böyle bir durum Ortadoğu’da söz konusu değil…

Nükleer silaha sahip olanlar o bölgede de var ama, nükleer bir savaşın sonunu göremiyorlar… Arap ülkelerin durumu ise tek kelime ile insanı şaşırtacak kadar garip… Suudi Arabistan Kralı, elindeki tek silah olan paranın gücüne sarılarak kurtulabileceğini sanıyor örneğin… Ziyarete gelen ABD Başkanı’ndan milyarlarca Dolarlık silah alması, ya da, ilk kez gittiği Rusya’ya beraberinde 1500 kişilik bir heyet götürüp, sonuçta Rusya’dan yine milyarlarca Dolarlık füze alması gibi…

Suriye’de kimin eli kimin cebinde belli değil… İşler biraz daha karışınca, İsrail’inde filer karışacağı kesin olan bir savaş, tüm hızıyla sürüyor…

Yani dünyayı yok edecek bir savaşı başlatacak o ilk kıvılcım için ideal yer görünümde Ortadoğu…

İşin en acıklı Türkiye’nin hedefinin ne olduğu konusunda, hiç kimsenin fikrinin olmaması… Sadece herkese bozuk atıyoruz ve Sırbistan’da bir bakanın Türkçe türkü söylemesi yetiyor mutlu olmamız için…

Bugün size dert olan konuların başka ülkelerinde başına geldiğini unutuyoruz ve onların bu dertlerden nasıl kurtulduğunu görmek bile istemiyoruz.