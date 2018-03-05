Bu hafta sonu Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu’nun davetli olarak, Kırklareli’ndeydik. İki gün boyunca bu şirin kentin özel ve güzel şeyleriyle tanıştık.

Gördüklerimize bağlı olarak, sevgili başkanın tarihi zenginliği ve doğal güzelliğiyle haklı bir üne sahip bu şehre neden, “Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli” dediğini de bir iyice anladık.

Bu güzelim şehre kazandırılanları çıplak gözle görme şansını elde ettik. Aslında 50 milyonluk açılış töreni yapılıp, Kırklarelililerle sarmaş dolaş güzel de bir şölen yaşanacaktı aslında. Lakin, Afrin’den gelen acı haberle sarsıldık. Sekiz vatan evladının şehit olduğu bu acı günde tabi ki tören de yapılamazdı.

Yapılmadı da zaten. Tören yerine, başkan makamında kabul ettiği bizlere, Kırklareli’de neler olup bitiyor tek tek anlattı.

Malumunuz bizim işimiz spor, sevgili başkana spora dair neler yaptığını, kentin sporla olan birlikteliğini ve Kırklareli Belediyesi’nin, kentteki sporun neresinde olduğunu sorduk. Samimiyetle yanıt verdi başkan.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor’a doğrudan destek veremediklerini ancak kulübe katkı sağlayacak farklı kaynaklar sağladıklarının altını çizen başkan Kesimoğlu, “Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk’ün her olaya olduğu gibi spora da bir bakış açısı vardı. Kendimize bunları ilke edindik. Sağlam kafanın, sağlam vücutta bulunduğunun da, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısının makbul olduğunun da bilincindeyiz. Cumhuriyetimize olduğu gibi, Ata’nın spora yaklaşımının da yılmaz savunucusuyuz. İşte bu nedenle, Kırklareli gençliğinin sporun içinde olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” dedi.

Sporu sevdiğini ancak, kentin sorunlarıyla boğuşmaktan, spor yapmaya çokça vakit ayıramadığını dile getiren başkan Kesimoğlu’nun, biz basın mensuplarıyla sağladığı birliktelikte, tanıdığımız bir isme daha dikkat çekmek istiyorum. Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Seyfi Meriç…

Emekli bir öğretmen olan Meriç, tam anlamıyla bir yurdum insanı. Misafirperverlikte sınır tanımayan Meriç’le birlikte akşam yemeğinin ardından Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin kendileri gibi öğrenci olan arkadaşlarına ekonomik katkı sağlamak amacıyla ve Proticaret’in sponsorluğunda sergiledikleri ‘İstanbul Rüyası’ oyununu izledik. Oyunun tüm gelirini öğrenci arkadaşlarına bağışlayan genç sanatçıların, heyecanlarını ve ortaya koydukları performansı ayakta alkışlıyorum, ellerine, gönüllerine yüreklerine sağlık…

Bu arada unutmadan, Kırklareli Belediyesi Atatürk’ün Selanik’te doğup büyüdüğü evin birebir aynısını, orijinal boyutlarıyla birlikte inşa etmiş. Gezip gördük. Her bir figürü insana zamanda yolculuk yaptırıyor. Herkesin mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum.

Meslek gereği, ülkemi de dünyayı da gezdim. Geçmişte Kırklareli’ne de yolum düşmüştü. Ancak her anlamda büyük bir değişim yaşanan kentin bir yeryüzü cenneti haline geldiğine tanık oldum. Bu değişime katkısı olanlara buradan teşekkür etmeyi kendime bir borç addediyor ve ‘Mutlu insanlar kenti Kırklareli’ye emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Hoşçakalın…