Kırıkkale’de temel ilk yardım eğitimi

KIRIKKALE Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşlarda bulunan 17 kişiye ‘Temel İlk yardım’ eğitimi verildi. Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uzun yaptığı uyarıda, “Unutmayın ilkyardım hayat kurtarır ve bu dünyada bir insan hayatını kurtarmaktan daha değerli bir şey olamaz” dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Uzun, insanların yaşamları boyunca her an ilkyardım gerektiren durumlarla karşılaşabileceklerini belirterek, zamanında yapılacak ilkyardımla hasta ya da yaralının yaşam mücadelesini kazanabileceğini hatırlattı. Uzun. “Acil müdahale gerektiren durumlarda birkaç saniyelik bir gecikme bile hastanın yaşamla ölüm arasındaki durumunu etkileyeceğinden, ilkyardımcı yapacağı uygulamaları geciktirmeden sürdürmek zorundadır. Ülkemizde ev, iş, trafik kazaları ve doğal afetler nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için, olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir” dedi.

Dr. Mustafa Uzun, bu nedenle; ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmalarının sakıncalı sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekti. Uzun, “İlkyardım uygulayacak olan kişilerin mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir” uyarısında bulundu. Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartları verildi.

