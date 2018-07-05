CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, rekoltenin büyük bir bölümü ihraç edilen dünyaca ünlü kirazların yetiştirildiği, Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde kiraz üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Geçen yıl 12 liradan müşteri bulan kirazı bu yıl 5-6 liradan satmak zorunda kalan üreticilerin mağduriyet yaşadığını söyleyen Gürer, sorunun çözümü için hammaddeyi farklı ürünlere dönüştürecek tesislerin kurulması gerektiğini belirtti.

REKOLTE 25 BİN TONDAN FAZLA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür gezilerine başladı. Bu kapsamda Ulukışla ilçesine bağlı köyleri de ziyaret eden Ömer Fethi Gürer, Darboğaz köyünde kiraz üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gürer, “ İlimizde yaklaşık 2 bin 600 dekar alanda 25 bin tondan fazla kiraz üretimi yapılıyor. Üretimin büyük bir bölümü de Ulukışla ilçemize bağlı Darboğaz, Emirler, Aktoprak, Porsuk ve Maden köylerinde gerçekleştiriliyor” dedi.

GEÇEN YIL 12 LİRAYDI, BU YIL 5-6 LİRAYA DÜŞTÜ

Kiraz satış fiyatlarında zaman zaman dalgalanmaların olduğunu ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Burada geçen yıl 12 liradan satılan kiraz, bu yıl 5-6 lira arasından müşteri bulabiliyor. Bir kilo kirazın maliyeti işçilik hariç 3 lirayı geçiyor. Üretici geçen yıla göre mağdur durumda” diye konuştu.

PAKETLEME VE İŞLEME ÜNİTESİ YOK

Darboğaz’da üreticilerin tek geçim kaynağının kiraz olduğuna dikkat çeken Gürer, burada insanların bahçelerini sökme şansının olmadığını vurguladı. Gürer, “Üreticiler, burada yetiştirilen kirazların, paketleme ve işleme ünitesi olmadığı için Manisa-Alaşehir’de paketlendiğini söylüyorlar. Soğuk hava deposu da olmadığı için tüccar ne derse o fiyata kirazlarını satmak zorunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.

HAMMADDEYİ FARKLI ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRECEK TESİSLER KURULMALI

Kiraz üreticilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için, hammaddeyi farklı ürünlere dönüştürecek tesislerin kurulması, paketleme ve işleme ünitelerinin oluşturulması ve soğuk hava deposu yapılması gerektiğini anlatan Gürer, üreticilerin her yıl aynı sorunu yaşamaması için yetkililerin bir an önce bu soruna el atmalarını istedi.

PATENT BAŞVURUSUNA DESTEK OLUN

Gürer, Darboğaz’da yetiştirilen ve büyük oranda yurtdışına ihraç edilen “Napolyon-900” türü kiraz için köylülerin patent başvurusu için de ilgililerin destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BAKAN YANITLADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kiraz üretiminde ilk 5 sırada yer alan illeri açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde kiraz üretimi ve ithalatıyla ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yazılı soru önergesi yöneltti. Gürer, önergesinde, “Kiraz üretiminin yoğun olduğu ilk 5 il hangileridir? İthal edilen kiraz var mıdır? Var ise miktarı nedir? Kaç adet kiraz çeşidi bulunmaktadır? 2017 yılında ithal ürün gelmiş midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Fakıbaba, “TÜİK verilerine göre Ülkemiz kiraz üretiminin toplam meyve üretimindeki payı %3 civarında olup, 2017 yılı kiraz üretiminde ilk 5 sırayı sırasıyla İzmir, Konya, Manisa, Amasya ve Afyonkarahisar illeri almaktadır” dedi.

Bakan Fakıbaba, Ülkemizde, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu gereğince Meyve Asma Çeşit Listesinde kayıtlı tescil edilmiş toplam 47 kiraz çeşidinin bulunduğunu, bunların 14’ünün ise Ülkemiz koşullarında ıslah edildiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde’de yaklaşık 2 bin 600 dekar alanda 25 bin tondan fazla kiraz üretimi yapıldığına dikkat çekti. Gürer, “Niğde’mizin özellikle Ulukışla ilçemizdeki bölümlerinin kiraz üretimine oldukça müsait olduğu bilinmektedir. Son yıllarda bu bölgemizde kiraz üretiminde ciddi artış olmuştur. Ulukışla ilçemizde kiraz üretimi yapılabilecek bazı bölgelerde ise sulama suyu sorunu nedeniyle bu ürün yetiştirilememektedir. Kiraz Niğde’de her yerde yetişmekte ancak Toros eteklerinde, Bolkarlarda yetişen kiraz daha geç olgunlaşıp daha çok talep görmektedir. Bu yıl rekolte yüksel olunca fiyat düşmüştür. Soruna kalıcı çözüm kiraz koruma ve işleme tesisleri bölgeye kazandırılmasıdır ” dedi.