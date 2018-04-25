Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinin en önemli geçim kaynağı kiraz ağaçları, beyaz çiçekleriyle adeta görsel şölen sunarken, üreticide de yüksek rekolte beklentisi yarattı.

Kentin 1325 rakımlı Mihalıççık ilçesinde 1998 yılında başlayan üretimden elde edilen gelir üreticinin yüzünü güldürünce kiraz ağacı sayısı giderek yaygınlaştı. 20 yılda 400 bine ulaşan kiraz ağacından bu yıl 4 bin ton rekolte bekleniyor. Gelecek 5 yılda bir milyon kiraz ağacına ulaşılması planlanan ilçede 10 bin tonluk rekolte hedefleniyor.

Yüksek kesimde yetiştiğinden geç olgunlaşan ve farklı aromasıyla tercih edilen Mihalıççık kirazı, uzun raf ömrü özelliğiyle de ihracatta aranan ürün niteliği taşıyor. Şimdilerle açtığı çiçeklerle adeta görsel bir şölen sunan Mihalıççık kirazı, Almanya’dan İngiltere’ye, Fransa’dan Çin’e kadar pek çok Avrupa ve Asya ülkesine uçaklarla ve donduruculu tırlarla ihraç ediliyor.

“Kiraz ilçenin büyük gelir kaynağı”

Mihalıççık Ziraat Odası Başkanı Arif Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 1998 yılından beri kiraz üreticiliği yapıldığını belirterek, bölge çiftçilerinin yüzde 90’ının bu işle uğraştığını kaydetti.

İlçede 400 bini aşkın kiraz ağacının bulunduğunu anlatan Çelik, “İlçenin büyük gelir kaynağı kirazdır. Geçen yıl kirazın kilogramını 5 ila 7 liradan satmıştık. Bu sene ağaçlarımızdaki çiçek oranı çok güzel. 4 bin tonluk rekolte bekliyoruz. Bu sene satış rakamları geçen yıla benzer olacak. Mihalıççık kirazı geç olgunlaştığından kaliteli ve aroması çok iyi, raf ömrü de fazla. Bu yüzden ihracatta rağbet gören bir ürün. Hasat döneminde 3-4 bin işçi çalışıyor.” diye konuştu.

Çelik, kiraz ağacı sayısını gelecek yıllarda bir milyona çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Bahçelerimiz şu anda pamuk tarlası gibi”

İlçede 20 yıldır kirazcılıkla uğraşan Kadir Ak da bu yıl beklenen 4 bin tonluk rekolteyi gelecek 3 yıl içinde iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Mihalıççık kirazının alıcılar tarafından rağbet gören bir tür olduğunu dile getiren Ak, şöyle devam etti:

“Geç olgunlaşan bir kiraz, çok geç bozuluyor. Bölgedeki kiraz, kalitesi, aroması ve raf ömrünün uzun olmasından dolayı tercih ediliyor. Kirazımızın yüzde 90-95’i Avrupa ve Asya’daki ülkelere ihraç ediliyor. Elimizde kiraz kalmıyor. İç pazarda da İstanbul’a satış yapıyoruz. Yüksek kesimlerde yetiştiğinden çiçekleri erken açsa da geceleri düşük sıcaklıklar yaşandığından kirazın olgunlaşması gecikiyor. Bu da hasadı geriye çekiyor. Haziran ayının ikinci haftasından ağustos ayının ikinci haftasına kadar kiraz hasadı yapıyoruz.”

Ak, ilçedeki 400 bin kiraz ağacının şimdilerde çiçek açtığını ifade ederek, “Mevcut kiraz ağaçlarındaki çiçek durumu çok güzel. Bahçelerimiz şu anda pamuk tarlası gibi. Bu görüntü bize zevk veriyor. Biz bu işlerle ve güzellikle uğraşırken hasadın nasıl olduğunu anlayamıyoruz. Ağaçların çiçek açtığı bu sıralar bizlere büyük zevk veriyor.” diye konuştu.