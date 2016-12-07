Kiralık araçlarla dolandırıldılar

BOLU’da oturan S.Y. ve ortağı, galeriden 1-2 haftalık süreler için kiraladıkları 2 aracı kendilerine toplam 28 bin TL karşılığında 1 yıllığına kiralayan şirket tarafından dolandırılınca şikayette bulundu.

İş güvenliği şirketi sahibi S.Y. ve ortağı, internet üzerinden buldukları Ankara’da bir araç kiralama firmasından 3 ay önce otomobil kiraladı. Profesyonelce hazırlanmış internet sitesine güvenen S.Y. ve ortağı, firmanın Ankara Çankaya’daki lüks ofisine gidip sözleşme yaptı. 1 yıllık kiralama bedeli olan 14 bin TL’yi peşin ödeyen S.Y., geçen ay bir araç daha kiralayarak aynı bedeli peşin ödedi. S.Y.’niın kiraladığı ikinci araç kendilerine gönderilmezken, kullandıkları diğer aracın sahibi de araç takip sistemi sayesinde bulduğu aracını almak için Ankara’dan Bolu’ya geldi. Dolandırıldıklarını anlayan S.Y. ve ortağı polise başvurdu.

Yapılan araştırmada söz konusu şirketin sahibi görünen Coşkun İ. ve Tarık D.’nin, galerilerden kısa süreliğine kiraladıkları araçları büyük şirketlere uzun süreli sözleşmelerle kiraladıkları ortaya çıktı. Poliste dolandırıcılık suçlamasıyla suç kayıtları bulunan 2 kişinin yakalanması için çalmışma başlatıldı.

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