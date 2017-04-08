Suriye’deki iç savaşta şimdiye kadar yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Dünya buna seyirci kaldı. Ne zaman ki kimyasal silah kullanıldı, işte o zaman herkes ayağa kalktı.

Oysa insanları kimyasal silahlarla öldürmekle uçaklardan bomba atarak ya da tanklarla, tüfeklerle tarayarak öldürmek arasında bir fark yok.

Olayın bir diğer boyutu da şu:

Büyük devletler petrol nedeniyle özellikle Suriye ve Irak’taki savaşlara önem veriyor.

Diğer ülkelerdeki savaşlar ise silah tüccarlarını öncelikli olarak ilgilendiriyor.

Şu anda Türkiye ile birlikte 66 ülkede sıcak çatışma yaşanıyor.

Bu çatışmalar ya ayrılıkçı gruplarla ya da devletler arasında oluyor.

Ortadoğu’da sıcak çatışmaların içinde olan ülkeler, bizim dışımızda, Suriye, Irak, İsrail, Filistin, Lübnan ve Yemen. (Suriye’deki savaşa birçok Avrupa ülkesinin dahil olduğunu da unutmamak gerekiyor.)

Afrika’da ise, aralarında Mısır, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Cezayir, Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tunus, Uganda, Batı Sahra, Çad, Kamerun, Kongo, Fildişi Sahili, Kenya, Libya, Mali, Moritanya, Nijerya’nın da bulunduğu 28 ülke iç savaş ya da devletler arası savaşla uğraşıyor. Asya’da; Rusya, Afganistan, Bangladeş, Burma, Çin, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Tacikistan, Tayland ve Özbekistan’da devletler arasında olduğu gibi ayrılıkçı gruplara yönelik savaşların da ardı arkası kesilmiyor.

Amerika kıtası da savaş çemberi içinde. ABD savaşı zaten başka kıtalara da yaymış durumda.

Amerika’da ayrıca Kolombiya, Şili, Peru, ve Meksika’da çatışmalar sürüyor. Buralardaki Çatışma nedenleri arasında devletlerin ayrılıkçılarla mücadelesi yanında uyuşturucu çeteleriyle giriştiği savaşlar da söz konusu.

Özetleyecek olursak:

Dünyanın neredeyse üçte birinde savaşlar sürüyor. Savaşın birinci nedeni, ABD ve Rusya gibi büyük devletlerin emperyal arzuları… Savaşın ikinci nedeni ise, büyük devletlerdeki silah tüccarlarının bitip tükenmeyen kâr hırsları… Bunlara çare bulmadan insanlık kendi sonunu getirebilir ama savaşların sonunu getiremez.

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