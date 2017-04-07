CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur ve bu konuda Suriye’deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın bir ortak gündemi oluştu; Suriye’de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur ve bu konuda Suriye’deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. Özellikle Birleşmiş Milletler’in bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz” dedi.

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