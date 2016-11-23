Kimseyle saklı gizli görüşme yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin, “MHP bu konuda kimseyle gizli bir anlaşma yapmış değil, kimseyle gizli bir görüşme yapmış değil. Saklı gizli görüşme yok. Bugün vermiş olduğu bir karar yok” dedi.

MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri onuruna yemekli toplantı düzenlendi. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Sueno Deluxe Otel’deki yemeğe MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, MHP ilçe başkanları ve davetliler katıldı.

‘NE MUTLU SİZE’

Toplantıda konuşan İl Başkanı Mustafa Aksoy, “Çocuklarınızı, eşlerinizi bu vatan uğruna feda ettiniz. Anıları hatıralarınızda saklı. Biliyorum ki kokuları burnunuzda tütüyor, rüyalarınızda cennetin en güzel köşelerinden sizleri selamlıyor. Ne mutlu size. Bilmelisiniz ki bizler de bu kutlu şehadet için her gün şükranlarımızı sunuyor, bu fedakarlığın şanına, şerefine layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mabedimizin göğsüne değmiyorsa namahrem eli, sizin evlatlarınız, eşleriniz ve gazilerimiz sayesindedir” dedi.

‘TERÖRLE MÜCADELEYE TOPYEKUN DEVAM ETMELİYİZ’

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan sürece değindi. 15 Temmuz’dan sonra çok sayıda insanın açığa alınıp, görevinden ihraç edildiğini, gözaltına alınıp, tutuklandığını aktaran Karakaya, “MHP olarak o gün tercihimizin ne olduğunu söyledik. Evet bu ülkeye kalkışma yapan herkese, kötü emeller besleyen herkese layık olduğu cezayı vermeliyiz. Şu anda 3 terör örgütünün kıskacına girmiş durumda ülke. Onun için terörle mücadeleye topyekun devam etmek zorundayız. MHP olarak da bunun sonuna kadar arkasında olacağımızı, hükümeti de bu yönde destekleyeceğimizi söyledik. 15 Temmuz’dan sonra yapılan mücadelede, terörle mücadelede, FETÖ ile mücadelede bugün haksızlığa uğradığını, mağdur edildiğini söyleyen çok sayıda insan var. MHP olarak suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

‘HER GÜN ANAYASA ÇİĞNENMEKTE’

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Mevlüt Karakaya, şöyle dedi:

“MHP bu konuda kimseyle gizli bir anlaşma yapmış değil, kimseyle gizli bir görüşme yapmış değil. Bugün ülkede parlamenter sistem mevcut. Yasa, mevzuat buna göre. Bir parlamenter sistem var, mevzuatı da var ama fiilen bir başkanlık sistemi uygulanmakta. Her gün anayasa çiğnenmekte. Bugün MHP’yi bu değişikliğe ‘evet mi diyorsunuz hayır mı diyorsunuz’ şeklinde sürekli sıkıştırmaya çalışanlar bir şeyi hala anlamıyor. Her şey milletin gözü önünde gerçekleşiyor. Saklı gizli görüşme yok. Çalışmalar neyse günü gününe Türk milleti bilgilendiriliyor. Dolayısıyla buradaki gelecek düzenlemeler bu ülkenin, bu milletin hayrına mı, yararına mı bunu da birlikte konuşuyoruz. Ona göre MHP kararını verecek. Bugün vermiş olduğu bir karar yok. Bugün işaret etmiş olduğu bir sorun var. O sorundan bahsediyoruz. Bu sorun çözülmelidir. Aksi takdirde bunun devamı kaostur, krizdir, başka darbelere kapı aralamaktır.”

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