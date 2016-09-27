Kimse Yok Mu Derneği’ne FETÖ operasyonu

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FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kimse Yok Mu Derneği’nin yöneticileri ile üyelerinin de aralarında bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kimse Yok Mu Derneği’ne yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dernek başkanı İsmail Cingöz’ün de aralarında bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

SUÇLAMALAR

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilere, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” “Terörün finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet” suçları yöneltiliyor.

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Gözaltı kararı kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 ilde operasyon gerçekleştirilerek şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.

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