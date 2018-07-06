Muhalefet partileri açısından için bitmemiş gibi görünse de, seçim bitti ve Türkiye’nin rejimi değişti…

Dünyanın yakından takip ettiği bir seçimdi… Yığınla gözlemci gönderilmişti… Herkes kendine göre sonuçlar oluşturdu tabii…

…Ve şimdi bu sonuçlara uygun tepkiler, peş peşe geliyor…

Bunlardan ilki, sıradan Türk vatandaşlarının hayallerini süsleyen “vizesiz Avrupa” üzerinden geldi ve Avrupa Parlamentosu Türk vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması” koşuluna bağladı…

“Ne alakası var?” demeyin… Minareyi çalan kılıfını da hazırlar elbette ki…

Oy çoğunluğuyla kabul gören raporda, “kişisel verilerin transferi konusunda müzakerelere başlanmadan önce Türkiye’nin, adalet ve içişleri alanlarında Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam, fiilen ve ayrımcılık yapmaksızın işbirliği yapmasının gerekli olduğu ibaresi yer alıyor… AP böylelikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmasını kişisel verilerin transferiyle ilgili müzakereler için koşul haline getirmiş oldu…

Raporda verilerin korunması ve muhafaza edilme süresi konusunda da Türkiye’nin kendisini AB mevzuatına uyarlaması isteniyor… Bunun için yapılacak anlaşmanın özel bir izleme mekanizmasının denetiminde olmasını da isteniyor…

Avrupa Parlamentosu’nun ikinci hamlesi ise resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla geldi ve “Şimdiye kadar vizeye ihtiyaç duymadan AB’ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat izni almalarını gerektiği” duyuruldu…

Bu yeşil ve gri pasaport sahibi kişilerin de artık Avrupa’ya seyahat etmeden önce vize almaları gerektiği anlamına geliyor…

Asıl önemli olan ise AP Türkiye raportörü Kati Piri’den geldi…

“Kırmızıçizginin aşıldığını ve bu yılki Türkiye raporunda müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunacağını” söyleyen Hollandalı parlamenter, seçimlerin adil bir ortamda yapılmadığı görüşünde…

Piri’nin “Bu anayasa yürürlükte kaldıkça ve Türkiye’de temel haklar, insan hakları ve azınlık hakları konusunda mevcut şartlar devam ettikçe, ilişkimizin hiçbir yere gidemeyeceğini görmeliyiz. Başkan Erdoğan da politikalarıyla Türkiye – AB ilişkilerini riske soktuğunu çok iyi biliyor, Ama içerdeki politikaları Batı ile ilişkilerinden daha önemliydi sanırım.” demesi de, dikkatlerden kaçmadı…

Geçtiğimiz hafta İtalya’nın bloke etmeye çalıştığı “mültecilere yönelik 3 milyar Euro’luk” yardımın Türkiye’ye neden verildiğini mi merak ediyorsunuz şimdi..?

Yanıt çok basit…

İlk önce kendilerini mülteci akınlarına karşı garantiye almak istiyorlar…

Eğer Türkiye, daha önceden de yaptığı gibi “kapıları açıp mültecileri yollarım” içeriğinde bir hamle yaparsa da, aradıkları fırsat ellerine geçmiş olur…

Bu; Kati Piri’nin raporunda önerdiği gibi, müzakereleri askıya almakla da kalmaz… Türkiye-AB ilişkilerinin sonu olur…

Ama Türkiye tek başına kalmaz(?) dünyada…

Tarihi gün yaklaşıyor… Pazar günü yapılacak tören için; Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Pakistan cumhurbaşkanlarının Ankara’ya geleceğini unutmayalım…