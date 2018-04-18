MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geleneksel ve kronik “erken seçim tutkusu” yeniden depreşti. Öncelikle erken seçim talebi Anayasaya aykırıdır. Geçen yıl bu zamanlar Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri bir arada yapılsın diye oy verildi.

Bu sandıkta onaylandı ama Meclis’te değiştirilecek. Madem böyle olacaktı -ki olması bekleniyordu- niye vatandaşa sandıkta evet dedirtiniz? Bu, meşhur “milli iradeyi” hiçe saymaktır, hatta alay etmektir. Bahçeli, bunu iyi bir şekilde izah etmelidir.

İyi seçime gidelim de kimi, neden seçeceğiz? Daha Cumhurbaşkanlığı hükümeti yani Başkanlık sistemi yasal olarak oluşturulmadı, dönüştürülmedi. En az bin 500 yasada sadece Başbakan kelimesinin çıkarılması gerekiyor. Yok, bu işler kalsın seçimden sonra kaldırılsın mı denilecek? Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetim biçimi karmaşa içinde mi devam edecek?

Diyelim şöyle böyle, bir garip, ucube geçiş süreçleriyle bu durum çözüldü. Meydanlara gidildi. Ne anlatılacak?

Bir kere seçim sistemini tane tane açıklanması lazım. Vatandaş (biz de dahil) kime nasıl seçeceği nasıl oy vereceğini, mührünü nereye basacağını bilmiyor. Cumhurbaşkanı ya da Başkan ayrı milletvekili ayrı. Buna bir de ittifak düzenini eklersiniz konuşmaların dörtte üçü bunlara gitti. geriye ne kaldı? Biraz 15 Temmuz, biraz Afrin güzellemeleri eklenir, alkış, şarkı türkü derken miting biter. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini, anlatılacak değil ya.

Ya ekonomi? Vatandaşın gözü ekonomide. “Herşey spekülatif, tek başımıza iktidara gelirsek doları düşüreceğiz, işsizliği bitireceğiz, enflasyonu ezeceğiz” mi denilecek?

Arkadaş konuşmaya “hedefimiz tek başına iktidar” diye cümleye başlarsınız çuvallamış olursunuz. Artık tek başına iktidar olmak diye bir şey yok.

Peki, doları nasıl düşüreceksiniz, düşüremezseniz bile belli bir oranda nasıl tutacaksınız? “Efendim yatırımlarla”. Bekle ki fabrika bacaları çıksın, ithal mallar memlekette üretilsin, cari açık kapansın. Ya diğer açıklar? Artık zam yapacak, vergisine vergi eklenecek bir ürün ve hizmet de kalmadı. Bu işleri ayrıntısına inmeden “inşallah düzelecek yeter ki istikrar olsun” derseniz meydanın arka taraflarında ya camiye ya kahveye gidenleri durduramazsınız.

Yapılacak vaat gecikmiş borçlar, ya da ödenemeyen vergilere kredilere faiz affı, öteleme, erteleme, yapılandırma getirileceği olacaktır. Başka? “Şu kadar kredi, destek verdik, vermeye devam edeceğiz” de derseniz bu da tutmaz, çünkü para denizi bitti.

Bu laf kalabalıklarından geriye cevapsız “kimi, neden seçeceğiz” sorusu kalacak. Bunun cevabını da sonbaharda öğreniriz. Bu arada üç beş bakan yine Avrupa ülkelerine alınmaz, o itiş kakış bu defa prim yapar mı onu da göreceğiz.

TAKLİT ETME MÖSYÖ

Fransa Cumhurbaşkanı Mösyö Macron da kafayı banka kredilerine takmış. Bunun için bankacılık ve sigorta kurallarının değiştirilmesini istemiş. Yaptığınız ayıp Mösyö. Biz nicedir bu işleri tartışıyoruz. neden bizden kopya çekiyorsun? Kendi politikanı üret. Bari “eyy bankalar siz mi büyüksünüz Fransa mı” de, iş tam olsun.