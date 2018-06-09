Hükümet seçim öncesi her alanda aflar, barışlar, yapılandırmalar getiriyor. Ancak rakamlara bakıldığında milyonlarca vatandaşın devletle sorunu olduğu ortaya çıkıyor. Sadece geçen haftaya bakalım:

İlk başta imar suçluları. Kaçak ev yapmış, kat çıkmış, balkon uzatmış, Hazine arazine girmiş. Sayıları, yani, belediyelerle sürtüşmeli, devletle kavgalı 14 milyon vatandaş. Geçen hafta ne kadar para öderlerse bu suçların affedileceği açıklandı. Tutarlar cüzi ama işini düzgün yapanların haksızlığa uğradığı bu affa kim bilir kimler neler kazanacaklar?

İkinci sırada askerlikle sorunları olanlar, yani vatan hizmeti borçluları geliyor. Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarına göre 5.5 milyon vatandaşın da askerlik hizmeti konusunda sorunları var. Bir yandan orduya asker lazım diğer yandan bu insanların şimdilik askere gitmeme gerekçeleri var. Kimi okulda, kimi ticarette, kimi de çeşitli gerekçelerle kaçıyor. Bedelli askerlik uygulamasının yarattığı haksızlıklar da ortada, çözüm bekliyor.

En sonda vergi borçları. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarına göre, vergi mükellefi olan 2.5 milyon esnaf var. Bunları 770 binden fazlası yani her üçünden biri yapılandırma için en son çıkarılan düzenleme kapsamında Maliye’ye başvurmuş.

Bunlar arasında yer alan ve basit usule tabii 750 bin mükellefin yüzde 60’a yakının vergi sorunları yaşıyorlar. Bu sorunlara sosyal güvenlik prim borçları da dahil. Neredeyse her sokaktaki küçük esnafa vergi dedin mi suratı asılıyor.

İyi güzel, bu sorunlar çözülsün, insanlar rahatlasın da bu kadar sıkıntı bu kadar sorunlu insan nasıl ve ne ara yaratıldı? Bu sorunları görmemezlikten gelip memleketi “gülük gülistanlık gösterme” çabaları en sonunda böyle boşa çıkıyor.

İmar suçları, devletin dahası belediyelerin yetersizliklerini ya da adalet sistemindeki tıkanmayı gösteriyor.

Askerlik hizmetinde devletin yasaların toplumsal yaşamdan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Şimdi AKP “günlememizdedir” diyerek seçim vaatleri arasına aldı.

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçları da malum. Sayısız yapılandırma, yapılandırmaların yapılanmasına rağmen halen yüz binlerce insan iyi niyetini sürdürüp vergi dairelerinde çözüm arıyorsa sıkıntının kaynağını daha iyi araştırmak gerekiyor.

Kazanamıyorsa, kazandığını vergilendiremiyorsa, aldığı KDV’yi ödemeyip hızla eriyen sermayesine ekliyorsa nerde kaldı bu büyümeler, rekorlar, dünya birincilikleri?

Şu yanılgıya düşmeyelim sanki 24 Haziran’dan sonra tüm sorunlu insanlarımız düze çıkacak. Ekonomideki makro kargaşa kısa sürede bitmeyeceğine göre bu ve diğer alanlarda ortaya çıkacak sorunlu, problemli, dertli insanlarımız da çözüm bekleyecek.En başta da ülkenin geleceğinden kaygı duyan cümle 81 milyon vatandaşımız.