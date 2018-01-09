Kim kimi, “vurunca oturtacak” acaba?

Keskin nişancının başarılı olabilmesi için, önce nereye mevzileneceğini dikkatle seçmesi gerekir…

Ama ipleri elinde tutan güç, bazen buna gerek görmeyecek kadar emindir kendinden… Keskin nişancının gizlenmesine bile gerek duymaz…

Tam da Suriye’de kurulacak bir PKK devletini tanımaya hazırlanan ABD’nin yaptığı gibi…

Artık Rakka’yı başkent olarak belirlediğini, kurulacak 9 bakanlık için PKK’yla mutabakat sağlandığını gizlemeye çalışmıyor… Üstelik Rakka’ya “sivil uçuşlar için(!)” yeni havalimanı da inşa edecek…

İlk planda 30 bin kilometrekarelik bir alana kurulacak olan devletin adı da “Birleşik Kuzey Suriye Federe Devleti” olacak…

Rakka’nın başkent olması ile birlikte, savaş nedeniyle ciddi tahribat görmüş şehir genelinde büyük çaplı imar çalışması başlatılacak… Hem bunun hem de yeni havaalanının yapılması için batılı şirketlerle anlaşılacak…

En ilginci de, bu ihalelerin bedelinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanacak olması…

Eh, ABD’nin başında Trump gibi “parayı en büyük değer olarak gören” biri varken, normal bu da… Zaten Arapların çok parası var ve nereye harcayacaklarını bilemiyor zavallılar…

Petrol, İmar, Sanayi, Eğitim, Savunma, İletişim bakanlıkları başta olmak üzere belirlenen siyasi ve bürokratik kadrolar için ABD ile PKK arasında anlaşma sağlanmış durumda…

İsviçre, Almanya, Fransa ve ABD gibi ülkelerden getirilen terör örgütü yandaşı kişiler, ABD üslerinde ABD’li uzmanlar tarafından eğitimden geçirilmiş ve göreve hazır hale getirilmiş durumdalar…

ABD’nin Kandil’e verdiği teminatlar arasında ilan edilecek devletin 7 ülke tarafından tanınma garantisi de bulunuyor… Bazı Körfez ülkeleri bunlar arasında yer alıyor…

Buna ek olarak, 2018 yılı içerisinde 30’dan fazla ülkede Kuzey Suriye Devleti’ne ait temsilcilik açılacak…

Duruma “Türkiye açısından bakmaya çalışmanın” fikri bile çok ürkütücü… Çünkü önce bağıra bağıra ilan ettiğimiz kırmızıçizgilerimizin nasıl yok olduğunu görmemiz, sonra “bir gece ansızın girebiliriz” sözünün anlamsızlığını fark etmemiz gerekecek ve geriye tek bir ölümcül soru kalacak…

İçe yönelik sloganların, dışarıda hiç bir hükmü yoktur..!