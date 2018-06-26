Yazı işleri Müdürümüz Cafer Külahlıoğlu CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “adam kazandı” diye FOX TV’den İsmail Küçükkaya’ya attığı mesajın TV’de canlı yayında okunması konusunda görüşleri yazarak sordu: Kim haklı.

Gerek sosyal medyada gerekse medyada bu soru karşılık buldu. Birçok gazeteci ve vatandaş bu konu üzerinde düşüncelerini paylaştı.

İşte o yorumlar:

Cumhuriyet Gazetesinden Çiğdem Toker

Kamuoyu karşısına canlı çıkmak yerine, Fox TV anchormani gazeteci meslektaşım İsmail Küçükkaya’nın soru mesajına verdiği, “Adam kazandı” yanıtıyla gündeme gelmesi, tartışma yarattı. O yayının üzerine dahi İnce’nin açıklama yapmaması seçmenleri nezdinde umut kırıcı oldu. İnce’nin mesajına dair görüşüm nettir: Haberdir.

Yeni Şafak Gazetesinden Mehmet Şeker

“Adam kazandı” mesajı, seçim gecesinin sloganıydı.

Bunu bile kusur olarak görmek, yanlışlığın devamına işaret.

“Kusura bakmayın, benim hatam idi. Gazeteci ile konuşurken daha dikkatli olmak gerekirmiş” türünden açıklamadan anlıyoruz.

Aradaki yakınlığa güvenerek, samimi bir mesajla seçim sonucunu değerlendirmekte ve doğruyu söylemekte niye kusur olsun?

Doğruyu söylemişsin.

Hiç, kazananla kaybeden bir olur mu?

Elbette biri kazandı, diğerleri kaybetti.

Kazananın kazandığını söylemekte niye yanlışlık görüyorsun?

Gazeteci dediğin kişi de o mesajı ekrandan vatandaşla paylaşmış.

Ne var bunda?

O sözün neresinde kusur var?

‘Adam’ kısmında mı, ‘kazandı’ kısmında mı?

Doğrular, sadece özel görüşmelerde mi söylenir?

Umuma hitap edileceği zaman süzgeçten geçirilerek konuşulacaksa, cümleler arasında ayıklama yapılacaksa, samimiyetini nasıl ispat edeceksin, halkı buna nasıl inandıracaksın?

Sonsöz Facebook’ta yayınlanan 1. Sayfasına yorum yapan Sosyal Medya katılımcıları

Saffet Dağdeviren: Gazetecinin yaptığı şey etik değil; zaten sonuçlar ortada; bu düşene “ben de bir tane vurmalıyım” demek! Başka izahı yok diye düşünüyorum…

Aynur Dülger Ataklı: İsmail Küçükkaya rakı balık sofrası lafı ile iktidar yalakalığının son noktasına geldi.

Nafiz Aygün: “Off the Record” bir konuşma olduğu belirtilmemiş. Bu açıdan bakınca gazeteci bulduğu haberi yayınlar. Ama dostça gönderilen mesajında yayınlanmadan sahibine sorulması gerekirdi.

Yasemin Selmanoğlu: İnce haklı

Gökhan Yardım: İnce haklı. Whatsapp mesajı özeldir paylaşılmaz. Eğer bunun halka açıklanması gerekseydi İnce çıkıp söylerdi. Küçükkaya’ya çekeceği Whatsapp mesajı ile mi iletirdi? İsmail bey hatalı. İnce’ye ders olsun. Her şey herkesle konuşulmaz öğrenecek.

Dinç Koyuncu: Kesinlikle İnce haklı… Böyle gergin bir bekleyiş ortamında tekrar mesaj atarak “bunu yayınlayabilir miyim?” diye sorması gerekirdi… Bu durumda Küçükkaya fırsatçılık yapmış ve güvenilirliğini zedelemiştir.

Ferhan Atabarut Atagül: İnceye sormalıydı bunu paylaşma izni verirmiydi acaba?

Hurşid Yenigün: Gazeteciliğin de bir ahlakı olmalı sevgili Orhan, İsmail yanlış yaptı…Sorması gerekirdi!

Ertürk Mercanoğlu :Gazeteci gördügü veya dost olarak eline gönderilen bilgiyi dostluk çercevesinde oldugu için yani 2 kişi arasında olan bu bilgiyi 80 milyon ile paylaşması onun karakterine baglı gözümde çok düştü ilk defa ben yayınlıyorum havasıda çok manidar ve utanç veriçi gözümde soyadı kücüçük kum oldu.