Kim bu Çinli Ali baba

Dünyanın en büyüklerinden, e-ticaret şirketi www.alibaba.com’u hep merak etmişimdir!

Kim bu Çinli Alibaba?

Çin nere, Alibaba ismi nere?

Kurucusu Jack Ma Çinli, yaşı da genç, 1964 doğumlu…

Şirketinin adını Alibaba koymuş.

Türkçe bir isim merak konusu olmaz mı?

Jack Ma şirketini 1999 yılında kuruyor, günümüzde milyar dolarlık bir değer ortaya çıkartıyor. Ticaret ağına dahil olmayan devlet ve şirket neredeyse yok, tüm dünyanın ticaret merkezinin odaklarından…

Alibaba nerden çıktı derseniz, Jack Ma’nın kendi ifadesiyle “Bir gün San Francisco’da bir kafede otururken alibaba’nın çok güzel bir isim olabileceğini düşünüyordum. Bir garson geldi, ona ‘Alibaba’yı biliyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Alibaba hakkında ne bildiğini sordum, ‘Açıl susam açıl (open sesame).’ dedi. İşte o an ‘Evet! İsmi bu olmalı!’ dedim. Daha sonra sokağa çıktım ve 30 kadar kişi çevirip onlara da Alibaba’yı bilip bilmediklerini sordum. Fark ettim ki herkes biliyor. Hindistan’dan, Almanya’dan, Tokyo’dan ve Çin’den… Alibaba, açıl susam açıl, 40 haramiler… Hepsini biliyorlar. Alibaba bir harami değil. O centilmen, akıllı bir iş adamı ve köylülere yardım ederdi. Telaffuzu kolay, tüm dünyada da biliniyor. Alibaba küçük tüketicilerin daha büyük şirketlere ulaşması için kapıyı açar (Açıl susam…). Bunun yanında Alimama ismini de aldık, birinin bizimle evlenmek isteyeceği ihtimaline karşı!”

Eh ne diyelim yerinde kullanılan pratik zekâ buna derler.

Kırk haramilerin Ali babası kim derdi ki, milyar dolarlık bir servete isim babası olacak, adı üstünde Alibaba ya…

Açıl susam açıl demek bu olsa gerek…

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