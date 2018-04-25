Esenler?de kazı sonucu ortaya çıkan kilise kalıntısı, dijital kütüphaneye dönüştürüldü. Kilise kalıntısının hem tarihi yapısı, hem de kütüphane için yapılan modern yapısı örnek teşkil ediyor.

Arkeolojik kazı sonucu ortaya çıkan eski bir kilise kalıntısı, Esenler Belediyesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı destekleriyle şekli ve tarihi dokusu korunarak içine yerleştirilen camekan sayesinde genç öğrencilere dijital kütüphane olarak hizmet veriyor.

Adnan Büyükdeniz Kütüphanesi, Türkiye?nin ilk dijital kütüphanesi olarak da kayıtlara geçmiş durumda. 2010 yılında açılan kütüphane, 8 yıldır gelecek nesillere hizmet veriyor. ?Kitap olmayan kütüphane? olarak da dikkat çeken bu dijital kütüphane adından da belli olduğu gibi sadece bilgisayar üzerinden hizmet vermekte. İlk açıldığında 6 bin kitap datası barından Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 8 yılda önemli gelişim göstererek 13 bin e-kitap seviyesine ulaştı.

?KÜTÜPHANEMİZİN GÜZEL BİR E-ARŞİVİ VAR?

Eskiden bir kilise olan yapının kütüphaneye dönüştürülmesinden etkilendiğini ifade eden Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi?ni aktif olarak kullanan lise öğrencisi Ömer Akın Akşahin, ?Ben haftanın 6 günü geliyorum. Sabah 05.30 gibi burada oluyoruz. Sıra oluyor ve 07.00?a kadar da bekliyoruz. İstediğimiz şeyleri burada dersler ile alakalı bilgisayarlardan izleyebiliyoruz. Dershaneye gidemeyen insanlar buraya geliyorlar. Kitap okumak içinde kütüphanemizin güzel bir e-arşivi var. Hatta ben kitap okuma ödülü de aldım kütüphanemizden? dedi.

?BİNAMIZIN KİLİSE KISMI TAMAMEN KORUMA ALTINDA?

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi Sorumlusu Yasemin Polat ise kütüphanenin tarihi yapısı hakkında bilgi vererek, daha önce bu bölgenin Osmanlı döneminde askeri alan olarak kullanıldığını ve o dönemde yaşayan insanlarında şu an kütüphane olan yeri kilise olarak kullanıldığını dile getirdi.

Yasemin Polat şöyle devam etti: ?2010 yılında belediye başkanımızın talimatıyla dönüşüme uğradı. Daha önce kilise olarak kullanılan yapı restorasyon ile birlikte kütüphaneye dönüştürüldü. Binamızın dış yapısı yani kilise kısmı tamamen koruma altında. Ek binamızda modern bir camekan. İçerisinde konumlandırılmış ve kesinlikle tarihi esere zarar vermeyecek şekilde tutuluyor. Haftanın 7 günü 24 saat açığız ve binlerce e-kitaplarımız var. Öğrencilerimiz üyelik sistemi ile bizlere ulaşabiliyorlar. Öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyorlar kütüphanemize yoğunluk baya var. Günde 150 civarı öğrenci ağırlıyoruz ve geçen yılda toplam 47 bin 788 öğrenci bizlere ulaştı.?

ARŞİVDEN YARARLANIYORLAR

Yıllardır kütüphaneyi kullanan hem üniversite hem de KPSS sınavlarına Adnan Akdeniz Dijital Kütüphanesi?nde hazırlandığını belirten Esra Gönültaş ve Ayşenur Helvacı da, kütüphanenin arşivinden çok yararlandıklarını ifade ederek, kütüphanenin yapımında ve bu projenin hayata geçirilmesi anlamında tarihi yapıya da zarar vermeyen Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu?ya teşekkür ettiler.

13 BİN E-KİTAP VE FAZLASI

?Kütüphanede sorunlar da yok değil. Ülkemizde gelişimi henüz tamamlanamamış e-kitap sorunsalı ile birlikte bir de piyasaya yeni çıkan kitapların aynı anda e-kitap olamamasının sebebi olarak gösterilen telif hakları, dijital kütüphanenin tam anlamıyla hizmet verebilmesi açısından kütüphanenin yolundaki engeller. Ancak bu engellerin zamanla aşılması ve şu an kütüphanenin datasında yer alan 13 bin e-kitabın bu sorunu uzun bir süre öğrencilere hissettirmeyeceği de ön görülüyor. Ancak öğrencilerinde gelişimleri açısından kendilerine farklı ve fazla seçenekler sunulması gerektiği de bir başka deyişle ihtiyaç olarak fark ediliyor.