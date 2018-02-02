Kilis’te Islahiye caddesinde Adnan Menderes parkı yakınına roket düştü. 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Hatay’ ın Reyhanlı ilçesinde bir evin bahçesi ile sanayi sitesine roket düştü. Olayda ölü yaralı olmadığı bildirildi.

Suriye’nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis’te, İEslahiye Caddesi’ne düşüp patladı. Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.