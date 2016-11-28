Kılıçdaroğlu’na kızdığı için CHP binasını kundaklamış

Kayseri’de CHP Hacılar İlçe binasının kundaklanma olayı ile ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki Nazmi A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

CHP Hacılar ilçe binasının kundaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan işsiz Nazmi A.’nın basit yaralama, bıçaklama, darp ve devlet malına zarar verme gibi 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu belirlendi.

CHP’ye değil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na kızdığı için olayı gerçekleştirdiğini belirten Nazmi A., polisteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi.

Sağlık kontrolü çıkışı medya mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan şüpheli adliyeye götürüldü.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖYLEMLERİNİ BEĞENMEMİŞ

Hacılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından CHP ilçe binasının çevresinde güvenlik kemaraları sayesinde kimliği belirlenen Nazmi A., kısa sürede yakalandı.

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan N.A.’nın babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığı belirlendi.

N.A., polisteki ifadesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve FETÖ/PDY konusundaki söylem ve tutumlarını beğenmediğini ve buna tepki olarak, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan 5 litre bidonla benzin aldığı ve ilçe başkanlığını bununla kundakladığını söylediği belirtildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...