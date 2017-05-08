Cumhuriyet Halk Partisinde her seçim sonrası olduğu gibi kazan yine kaynatılıyor. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabii hedefte.

49 yıllık siyasetçi Deniz Baykal’ın referandumdan hemen sonra Genel Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması başlatması, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın Akşam Gazetesine verdiği demeç, Selin Sayek Böke’nin görevlerinden istifası ve Muharrem İnce’nin çıkışı CHP içinde büyük tepki yarattı.

Referandumda yakalanan başarı AKP’nin ekmeğine yağ sürecek şekilde unutturuldu.

Kılıçdaroğlu’nun il başkanları ile yaptığı toplantıda verdiği mesajlar dikkate alınmadı.

Varsa Genel Başkanlık yarışı, yoksa genel başkanlık yarışı diye her seçim sonrası yaşanan olağan iç çekişme başlatıldı.

Başarı kazandıkça yeni başarılara hazırlanması gereken CHP “referandum başarısını 2019’da yapılacak Yerel seçim ile birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimine nasıl taşırız?” sorusuna yanıt aramayı bir kenara bıraktı.

CHP içindeki muhalif grup Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu nasıl deviririz yarışına girdi.

Bana göre Kemal Beye büyük haksızlık var.

Neden mi?

Aşağıdaki tabloları dikkatle incelemenizi tavsiye ederim.

Göreceksiniz ki Kılıçdaroğlu kısa siyasi hayatında parti içindeki muhaliflerine rağmen son derece başarılıdır.

Bu başarısını 2019’daki üç seçime taşıması için güç birliği yapması gereken CHP’liler bugün yine her zamanki gibi olağanüstü kurultay için enerji sarf etmektedirler.

Hadi Kemal Bey’in başarısını görmüyor, anlamıyorsunuz bari Cumhuriyet Halk Partisinin delegelerini ve yıllardır bu partiye oy veren seçmen tabanını dinleyin.

Taksi şoföründen muhtara, ilçe başkanından il başkanına, milletvekilinden sokaktaki CHP’lilere sordum ben.

Tek bir kişinin “Kemal Kılıçdaroğlu başarısız” dediğini duymadım.

Ama denir ya, “her başarı cezalandırılmalıdır” diye, aynen bu durum yaşanıyor CHP’de.

Yazık, çok yazık.

CHP GENEL BAŞKANLARININ SEÇİM PERFORMANSLARI:

DENİZ BAYKAL

GENEL SEÇİM: YEREL SEÇİM:

1995: % 10,71 1994: % 4,61

1999: % 8,71 1999: % 11,08

2002: % 19,39 2004: % 18,23

2007: % 20,88 2009: % 23,08

KEMAL KILÇDAROĞLU

GENEL SEÇİM: YEREL SEÇİM:

2011: % 25.98 2014: % 26,34

2015: % 24,95 (7 Haziran)

2015: % 25,32

Deniz Baykal siyasi yaşamı:

Genel Başkanlık görev süresi: 15 Yıl 8 Ay

1968’de CHP’ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973’te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan CHP’den Antalya milletvekili seçildi.

Siyasi yasaklı olmasına karşın 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi’ne (SODEP) girdi; bu partinin Sosyal demokrat Halkçı Parti’yle (SHP) birleşmesiyle SHP’li oldu. Eylül 1987’deki genel seçimlerde SHP’den Antalya milletvekili seçildi. SHP’de önce grup başkanvekilliği ardında da genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988’de göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990’da istifa etti. Bu dönemde demokratikleşme çabalarına ilişkin bir rapor hazırlattı (Temmuz 1990). SHP’de bu dönemden başlayarak olağan ve olağanüstü kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü’nün üç defa karşısına çıktı ancak başarılı olmadı. Genel Sekreterlikten istifasından sonra SHP parti içi muhalefetinin önderi oldu.

9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu.

9 Eylül 1992 – 18 Şubat 1995

11 Eylül 1995 – 22 Nisan 1999

30 Eylül 2000 – 10 Mayıs 2010

Kemal Kılıçdaroğlu siyasi yaşamı:

Genel Başkanlık görev süresi: 7 Yıl

SSK Genel Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra adı “DSP’nin yıldızları” arasında anılan Kılıçdaroğlu 1999 seçiminde Ecevit tarafından aday gösterilmedi.

CHP’ye geçti ve 2002 ve 2007 CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 2009 Yerel seçiminde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ve % 36,80 oy alıp seçilemedi.

Deniz Baykal’ın 10 Mayıs 2010 tarihindeki istifasının ardından 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan CHP Kurultayı’nda, 1249 delegeden 1200’ünün imzasını alarak tek aday olarak girdiği kurultayda geçerli 1189 oyun tamamını alarak CHP’nin 7. genel başkanı oldu.

CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler arttı. 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde CHP 18. Olağanüstü Kurultayı’nda, 740 oyla tekrar genel başkan seçilirken, Muharrem İnce 415 oy aldı.

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