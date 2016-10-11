Kılıçdaroğlu Yaşar ve sanayicileri ağırladı

Türkiye’nin ancak üreterek büyüyebileceğini, üretimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren sanayiciler, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve OSTİM Küme üyesi sanayicilerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette, sanayiciler OSTİM kümelenmeleri hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Türkiye’nin ancak üreterek büyüyebileceğini, üretimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren sanayiciler, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi.

Konuk sanayiciler kümelerin, OSTİM’de iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal, yenilenebilir enerji, kauçuk ve raylı sistemler kümeleriyle yerli ve milli üretimin payını artırarak dış ticaret açığını azaltmaya yönelik projeler geliştirdiğini Kılıçdaroğlu’na anlattılar. Sanayiciler, CHP’den yerli sanayicinin sorunlarını TBMM’de dile getirmeleri ve İhale Yasası’nı üreticiye destek sağlayan bir niteliğe kavuşması için yardım talebinde bulundu.

Türkiye üreterek düzlüğe çıkabilir

CHP olarak üretenlerinin önünün açılması gerektiğini ve Türkiye’nin üreterek düzlüğe çıkacağına inandıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu da, “Bunun için de sanayicinin bilhassa iç pazarın daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin aldıkları mallarda yerli sanayiinin teşvik edilmesi gerekir. Bu nedenle Meclis’te buna yönelik tüm önerilere destek veriyoruz. Yani sizin görüş ve önerileriniz ile CHP’nin görüş ve önerileri uyuşmaktadır. Önünüzdeki engellerin ortadan kalkması için elimizden geleni yapmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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