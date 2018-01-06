Kılıçdaroğlu şehit babasıyla görüştü

Kılıçdaroğlu, şüpheli şekilde yaşamını yitiren er Kadir Kılınç’ın ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaşamını yitiren er Kadir Kılınç’ın babası Sinan Kılınç’ı aradı.

Yozgat’ta vatani görevini yaparken intihar ettiği söylenen ve cenazesi dün defnedilen Kadir Kılınç’ın babası Sinan Kılınç’la görüşen CHP lideri, başsağlığı dileklerini iletti ve “Acınızı paylaşıyoruz” dedi.

Öte yandan, cenazesi dün askeri törenle defnedilen Kadir Kılınç’ın ölümü TBMM’ye taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 20 yaşındaki askerin ölüm şekline dair soru işaretlerinin olduğunu söyleyerek Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin açıklama yapmasını istedi.