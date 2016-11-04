CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimle gelenlerin gidişi seçimle olmalıdır dedi.

Kılıçdaroğlu “Demokrasiyi savunuyorsanız seçimle gelenlerin seçimle gitmesi gerektiğini de savunacaksınız. Aksi halde Türkiye’de demokrasiyi katledersiniz. Seçimle gelenlerin gidiş yolu ancak seçimle olmalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu: Seçimle gelenlerin gidişi seçimle olmalıdır diyerek partisince İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısının açılışında konuştu.

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, dış politikayı eleştirdi. İzlenen dış politikanın hem Türkiye’nin saygınlığına hem de ekonomiye çok ciddi darbeler vurduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Söyledim ağırlarına gidiyor, Ortadoğu’daki kabile reisleri bile Türkiye Cumhuriyeti’ne kafa tutar noktaya geldiler.

Eskiden ağızlarına bile alamazlardı. Neden böyle oldu? Şam’a gideceklerdi, camide namaz kılacaklardı, Süleyman Şah türbesini kaçırmak zorunda kaldılar.

Bir baktılar, asıyoruz kesiyoruz’ dediler, bir buçuk milyon mülteciyi kucaklarında buldular. Cumhuriyet tarihinin dış politikadaki en ağır yenilgilerini yaşıyoruz.

İtibarı yerlerde sürüklenen bir Türkiye, bu bizim ağırımıza gidiyor, bunu kabul etmiyoruz. Bu ülkenin onurunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Böylesine acı bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

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