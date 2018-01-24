Cumhuriyet Halk Partisinin 3 – 4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak 36. Olağan Kurultay’ında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara, İstanbul ve İzmir ile birçok ilin tüm delegeleri eksiksiz olarak imza vererek Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden “Genel Başkan adayı” gösterdiler.

Dün gazetemiz baskıya girinceye kadar CHP’nin toplam 786 delegesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden Genel Başkan seçmek üzere imza verdiler.

Ankara’dan 64, İstanbul’dan 176 ve İzmir’den 52 delege eksiksiz imza verdiler ama CHP’deki gelişmeleri yıllardır takip ettiğimizden imza verenlerden fire verildiğini de geçen Kurultaylarda gördük.

Kılıçdaroğlu elbette bu yarışta yalnız değil.

İstanbul Barosu eski Başkanı Av. Ümit Kocasakal Genel Başkan adayı olabilmek için 130 imza toplamaya çalışıyor.

Yalova CHP Milletvekili Muharrem İnce ise yeterli imza ile aday gösterildiğini açıkladı.

Muharrem Bey CHP’nin çalışkan bir milletvekili tabii ki toplanacak yeterli imza.

CHP kulislerinde İnce’nin yaklaşık 300 – 400 civarında bir oy alacağı konuşuluyor ama siyasette sürprizleri de unutmamak lazım.

1948 doğumlu Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010 tarihinden bu yana CHP Genel Başkanlığını yürütüyor.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992–1996 ve 1997–1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) genel müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında CHP’ye katılmıştır.

Kılıçdaroğlu 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve oyların %37’sini alarak ikinci sırada kalarak Kadir Topbaş’ın başkanlığına son veremedi.

MUHARREM İNCE

1964 doğumlu Muharrem İnce, Bursa Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu

Bir süre Yalovaspor’un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

Muharrem İnce 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM’ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

Muharrem İnce TBMM’de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşması internette paylaşılma rekorları kırdı, birçok gazete ve derginin internet sitesinde yüz bini aşkın yorum aldı.

13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.

CHP 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Muharrem İnce’yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy alarak yeniden Genel Başkan seçilirken İnce 415 oy aldı.

Kılıçdaroğlu 944, İnce 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy sayısı, kendisine genel başkan adaylığı için verilen imza sayısının çok altında kaldı.

Toplamda 204 delege, kurultay başında Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için imza verip, oyunu İnce için kullandı. Seçimde 1.181 delege oy kullandı. 1.155 geçerli oydan Kemal Kılıçdaroğlu 740 delegenin oyunu aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce, “İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar” diye önemli bir iddia ortaya attı.