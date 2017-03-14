Kılıçdaroğlu,

“Toplumun, medyanın büyük bir baskı altında tutulduğunu biliyorum. Bizim sesimiz çıkmasın diye özel çaba harcandığını da biliyorum. Bizim salı toplantılarını nasıl engelleriz diye özel bir çaba harcandığını da biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin insanları eninde sonunda ‘Hayır’lı bir iş yapacaklarıdır. Baskılardan yılmayacağız. Yılmayacağız. Niye yılalım? Biz haklıyız. Biz cebimizi değil vatandaşın cebini düşünüyoruz. Bize yönelik baskılılar vız gelir tırıs gider. Hiç önemli değil”