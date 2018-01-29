3 Soru: ÖSO konusunda eleştirilerinizin kaynağı nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu kahvaltıda basın mensuplarıyla buluştu. Fotoğraf: Mehmet Akgün

Kılıçdaroğlu: Bizim peygamber ocağı ordumuz var. Zor koşullarda ordumuzun kahramanlıklarını ne için ÖSO’ya devrediyoruz? Kimdir ÖSO? Türk ordusu neden ÖSO’nun arkasına gizlenir duruma düşürülüyor. Türk ordusunun başarısı ÖSO’ya devredilemez. Ordumuzun kahramanlıkları ile ÖSO’nun bir arada anılması ağırımıza gidiyor. ÖSO sanki birinci sırada Türk ordusu ikinci sırada olur mu böyle şey?

Ayrıca bölgede askeri operasyonlar yapıyorsanız terör örgütüyle mücadeleyi kendi ordumuzla yaparsınız. Hangi gerekçe ile ÖSO’yla yapıyorsunuz? TSK havadan, karadan her türlü mücadeleyi kahramanca veriyor.

Açık bir mücadele bu ama asıl ordu ÖSO gibi gösteriliyorsa tabi ki açıkça E L E Ş T İ R E C E Ğ İ Z! (vurgulu bir sesle heceleyerek) Ordumuzun başarısını ÖSO’ya veremezsiniz. ÖSO’yla ilgili özel bir çalışmamız yok ama Türkiye ile Suriye arasında bir barış önümüzdeki yıllarda sağlanacak ise bu başka bir organ olmadan bir terör örgütü olmadan Suriye’nin toprak bütünlüğü için sağlanacak.

2012 yılında Türkiye’yle Suriye’nin bir konferansta bir araya gelmesi için dönemin Başbakanı Erdoğan’a mektup yazarak ayrıntılı bir biçimde konuyu anlatıp programı dahi yapıp gönderdim ancak uygulamadılar. Bugün Soçi’ye, Cenevre’ye gidiyorlar ama biz o konferans ile Türkiye’nin Suriye konusunda ana aktör olmasını istedik. Maalesef tali aktör oldu. Suriye ile ilişkileri düzeltmek için adımlar atılmalı.