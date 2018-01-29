CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 Şubat 2018’de yapılacak kurultay öncesi gazete ve televizyonların temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Orhan Uğuroğlu’nun da davetli olduğu sohbet yaklaşık 2 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak, “ Seçim ya demokrasi ya otoriter rejim için yapılacak” diye konuştu.
Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gazetecilerin sorduğu sorulara verdiği yanıtlar şöyle;
1Soru: Burseya Dağı’na bayrak dikilmesi konusunda neler söyleyeceksiniz?
Kılıçdaroğlu: Türk askeri Kuzey Suriye’de varlığını kanıtlamak için bu bayrağı diki. Askerlerimiz terör örgütlerini bölgeden temizliyorlar ve çok zor koşullarda ülkemiz vatanımız milletimiz uğruna can veriyorlar. TSK’nın Suriye topraklarını işgal amacı yok. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız.
2Soru: Kardak kayalığı konusunda neler söyleyeceksiniz?
Kılıçdaroğlu: Ege Adaları konusunda kuşkularımızı dile getirdik. Erdoğan’dan cevap istedik. Uzun bir sessizlik döneminden sonra konuştu. Lozan ile Ege Adalarını kim kimlere teslim etti açıklayacakmış merakla bekliyoruz. Sorumuz basitti. Lozan Antlaşması ile mülkiyeti ne Türkiye’ye ne Yunanistan’a bırakılmayan Ege Adalarında hangi gerekçeyle Yunan askerleri var. Bunu sorduk. 12 mil konusunda uyuşmazlığımız devam ediyor. Lozan Antlaşmasıyla ayrıca Yunanistan’a bırakılan adalarda silahlandırma var mı? Cevabını verirler. Lozan konusunda diplomatik görüşmelerde Ege Adaları için tartışma var.
Ancak Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu toprakları terör örgütüne bırakıp kaçanlar kahraman mı? Kahraman mı olur vatan toprağını bırakıp bayrağımızı bile kaçıranlar?
3Soru: ÖSO konusunda eleştirilerinizin kaynağı nedir?
Kılıçdaroğlu: Bizim peygamber ocağı ordumuz var. Zor koşullarda ordumuzun kahramanlıklarını ne için ÖSO’ya devrediyoruz? Kimdir ÖSO? Türk ordusu neden ÖSO’nun arkasına gizlenir duruma düşürülüyor. Türk ordusunun başarısı ÖSO’ya devredilemez. Ordumuzun kahramanlıkları ile ÖSO’nun bir arada anılması ağırımıza gidiyor. ÖSO sanki birinci sırada Türk ordusu ikinci sırada olur mu böyle şey?
Ayrıca bölgede askeri operasyonlar yapıyorsanız terör örgütüyle mücadeleyi kendi ordumuzla yaparsınız. Hangi gerekçe ile ÖSO’yla yapıyorsunuz? TSK havadan, karadan her türlü mücadeleyi kahramanca veriyor.
Açık bir mücadele bu ama asıl ordu ÖSO gibi gösteriliyorsa tabi ki açıkça E L E Ş T İ R E C E Ğ İ Z! (vurgulu bir sesle heceleyerek) Ordumuzun başarısını ÖSO’ya veremezsiniz. ÖSO’yla ilgili özel bir çalışmamız yok ama Türkiye ile Suriye arasında bir barış önümüzdeki yıllarda sağlanacak ise bu başka bir organ olmadan bir terör örgütü olmadan Suriye’nin toprak bütünlüğü için sağlanacak.
2012 yılında Türkiye’yle Suriye’nin bir konferansta bir araya gelmesi için dönemin Başbakanı Erdoğan’a mektup yazarak ayrıntılı bir biçimde konuyu anlatıp programı dahi yapıp gönderdim ancak uygulamadılar. Bugün Soçi’ye, Cenevre’ye gidiyorlar ama biz o konferans ile Türkiye’nin Suriye konusunda ana aktör olmasını istedik. Maalesef tali aktör oldu. Suriye ile ilişkileri düzeltmek için adımlar atılmalı.
4Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ulan’ diye konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı denilen zat. ‘Ulan’ diye cümleye başlarsa ben onun düzeyine inemem. Aile terbiyem, kültürüm, eğitimim buna izin vermez. Eleştiriyi bel altına indiren bu sözcüğü söylemesi için onu kim aldattı? Yarın beni aldattılar pişmanım diye kendisi de bu dili şikayet edebilir.
5Soru: Cumhurbaşkanı olarak mı, AKP Genel Başkanı olarak mı söylüyor bu sözleri?
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı makamı işgal altında. Tarafsız olması gerekiyor. Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini etti ama tarafsız mı? Namusu ve şerefi üzerine yemin edip yemini ayaklar altına alacak kişi benim cumhurbaşkanım değil beni temsil etmiyor, Türkiye’nin de değil AKP’nin cumhurbaşkanı.
6Soru: Afrin harekatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Bizi bugüne hangi olaylar getirdi? Suriye’nin iç işlerine neden karıştık? ‘Esad gidecek, Emevi camisinde namaz kılacağız’ dedikleri için Türkiye’yi bugüne getirdiler. Şimdi Suriye sorununu çözmek bir yana asıl Orta Doğu’da terörü sonlandırmak lazım.
Orta Doğu’da PYD’ye meşrutiyeti kazandıran kim? Cevabı Recep Tayyip Erdoğan. Salih Müslim’i kim kırmızı halılarla karşıladı? Kim ağırladı? Ne oldu? PYD Esad’a karşı PYD’ye Esad’a karşı çatışacaksın’ dediler. Onlarda, ‘çatışmayız dediler’ ve bunların terör örgütü olduğu ortaya çıktı. Yani AKP yeni gördü.
Bunların yatacak yeri yok. Ne işin var Suriye’de? Şimdi şehitler geliyor. Sorumlusu kim? PYD’yi ağırlayan kim? PYD’ye meşruiyeti kazandıran, başımıza bela eden asıl sorumlu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Suriye sorununu da başımıza bela edende odur. Bir Allah’ın kulu aksini söyleyemez.
Gerek Rusya, gerek ABD, gerek İran bölgeyi silahlandırmaktan vazgeçmeliler. Akan Müslüman kardeşlerimizin kanıdır. Yüz binlerce Müslüman öldü milyonlarca yaralı var, milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etti. Bu insanlık dramıdır acilen sonlanmalı ve silahlanmada bitmelidir.
O bölgeyi silahlandırmak ateşin üzerine benzinle gitmektir.
7Soru: Erken seçim beklentiniz var mı? Kurultaydaki rakipleriniz için ne dersiniz?
Kılıçdaroğlu: Erken seçim olabilir. Ekonomi kötü gidiyor ancak Afrin’in erken seçim kozu olarak kullanılması doğru değil. Çünkü Afrin partilerin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunu.
Şenlikli bir kurultay yapacağız, tüm partileri davet ediyor. Evet, adaylar var onlarla yarışacağız bir kişi seçilecek ve CHP çalışmaya devam edecek. CHP atananların değil, seçilenlerin partisidir. Demokrasi CHP’de kurumsallaştırılmıştır.
8Soru: Seçim ittifakı konusunda çalışmalara katkı verir misiniz?
Kılıçdaroğlu: AKP Türkiye’nin hep koalisyonlarla yönetilmesinden şikayet ediyordu. Türkiye’de istikrarsızlığa neden olduğunu söylüyordu. Bunları halka anlatıyordu. Şimdi yüz seksen derecek tersini yapıyorlar. Çünkü tek başlarına yüzde elli artı bulamıyorlar. Demek ki halka yalan söylemişler. Koalisyon ya da ittifak olabilir diye şimdi çalışma yapıyorlar.
Doğmamış çocuğa don biçilmez. Demokrasi için her türlü katkıyı veririz. Yüzde 10 barajı demokrasi için duvar. 12 Eylül’ü yapan darbecilerin bu duvarına sivil darbeci Erdoğan sahip çıktı. Biz Türkiye’de gerçek demokrasiyi savunuyoruz, demokrasi güçlü olsun istiyoruz. Demokrasi herkesin ortak amacı olmalı. Baraj 3-5 olabilir tamamen kalkabilir.
9Soru: Siz Mustafa Kemal’in askeri misiniz, yoldaşı mısınız?
Kılıçdaroğlu: CHP toplumun alt tabakasının sorunlarını en güçlü şekilde dile getiren partidir. CHP sola bakıyor, sağa bakıyor örneğin taşeronların, emeklilerin, asgari ücretlinin, işsizlerin, rantçıların, orman köylülerinin sorunlarını gündeme getiriyor. CHP halkın güncel temel sorunlarına değinen ve çözüm üreten partidir. 21.yy gerçeklerini 18. 19. Yy kavramlarıyla çözemeyiz. Dünya sadece sağ-sol eksenle yönetilemez. 21.yy’da oligartlar ile yeni bir sınıf doğdu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşıyız, askeriyiz sözleri ortak amacımızdır. Bu sözcüklerle Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilke ve devrimlerine sahip çıkıyoruz.
10Soru: Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday çabanız var mı? Siz aday mısınız?
Kılıçdaroğlu: Ortak aday arayışında hiç olmadık. Cumhurbaşkanlığı konusunda partiler kendi adaylarını çıkartacaklar. İkinci turda çıkan sonuca göre bakılacak.
2019’da demokrasiden yana olanlarla, otoriter rejimden yana olanlar bugünkü tabloda OHAL’i ve 15 Temmuz’u yaşatanlar ile demokrasiden yana olanların mücadelesi olacak.
11Soru: 2019 Cumhurbaşkanı değil, rejim seçimi mi olacak?
Kılıçdaroğlu: Evet, demokrasiden yana veya tek adamdan yana olanların tercihi olacak.
12Soru: Abdullah Gül konusunda ne düşünüyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül’ün niyetini bilmiyoruz. Saadet Partisi’nin bir seslenişi var. CHP adayını yeri ve zamanı gelince açıklayacak. 2019’a giderken ülkemizde bugün demokrasi yok, hukuk yok, anayasa askıda. En alt mahkeme anayasa mahkemesinin kararına uymuyor. En alt mahkeme, ‘Benim güvencem hukuk, demokrasi değil, arkamdaki tek adam’ diyor. Böyle rezalet olmaz. Ya demokrasi ya otoriter rejim.
Eğer bir ülkede ifade özgürlüğü yoksa demokrasi yoktur… Herkes düşüncesini açıklayabilir, ifade edebilir ama en ağırı ‘ulan’ ile başlayan cümlelerin terbiyesizce ifade edilmesidir. Hangi hukuk?
13Soru: Gül ve siz aday olursanız Erdoğan kazanmasın diye CHP’liler Gül’e oy verirler mi?
Kılıçdaroğlu: O gün gelsin bu senaryoya yorum yapmam.
14Soru: Her şey doğruysa halktan neden yüzde 25’den fazla oy alamıyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Birden fazla neden var.
Birincisi, siyasi, etnik kimlik, yaşam tarzı, inancı insanlar buna önem veriyor sorunlarını çözecek partiye sandıkta oy vermiyor.
İkinci neden bizden kaynaklı Ankara’da oturarak Bizden kaynaklanan nedenler biz yıllarca Ankara da oturduk sorunları söyledik. Oysaki gidip halkla yan yana olmalıydık. Geçmişte yeteri kadar çalışmamızın getirdiği bir durum. Ama bunu aşmak bizim görevimiz.
Üçüncü neden olarak İktidarın olağanüstü bir medya gücü var. 24 saat televizyonlarda onlar var böyle bir avantajları var, insanlar gün gelecek yeter diyecekler.
Dördüncüsü ise haksız eleştiriler var. Açıkça söylenmiyor ama kapı arkalarından eleştiriyorlar. Bugün Türkiye’yi içinde bulunduğu açmazdan tek parti çıkarabilir oda CHP.
15Soru: Afrin ve ÖSO için neler söyleyeceksiniz?
Kılıçdaroğlu: İktidar terör örgütlerini eğitip gönderdikten sonra Suriye karıştı. Türkiye’de 3 buçuk milyon sığınmacı var. Suriye’de Rusya, İran ve ABD’nin egemen güçler yarışı var.
Erdoğan hükümeti PYD’ye desteği verdi, Kobani’nin yolunu açtı. Türkiye’nin Güney hattı Afrin başta olmak üzere PYD’nin eline geçti. Türkiye’de, başka ülkelerde sınırında terör örgütü istemezler.
Hava desteği olmadan Afrin’de operasyon olmaz demiştim. Rusya’dan izni aldılar. Ordu iktidarın ordusu değil. Şehitlerimiz var gazilerimiz var. Ordu’nun başarısını partisinin başarısı gibi göstermek siyasi acizliktir. ÖSO’yu Suriye elbette terör örgütü sayıyor ama Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Eğer Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacaksanız kiminle görüşeceksiniz? Suriye ile.
Biz bu operasyonda ÖSO’nun değil Türk Ordusunun öne çıkmasını arzu ediyor ve terör unsurlarının temizlenmesinden sonra ordumuzun ülkemize dönmesini istiyoruz. Biz Suriyeliler ülkelerine dönmeliler deyince kızıyorlardı ancak şimdi, ‘Suriye’de akan kan durunca, imar tamamlanınca, Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar.
Bizim sözümüzü dinlese göreceksiniz Kılıçdaroğlu beni hiç kandırmadı diyecek. En başından beri uyarıyoruz bir tanesini dinleseydi şu an şehitler vermiyor olurduk. ‘Yarın bizi kim kandırdı diyecekler’
16Soru: Türkiye’de terör örgütlerinin eğitildiği iddiaları çok ciddi, kanıtınız var mı?
Kılıçdaroğlu: Hurşit Güneş yıllar önce o kampa gitti. Türkiye Terör örgütü mensuplarından yaralananları Türkiye de tedavi etmeye getirdiler. Bunu bütün dünya biliyor, bilmeyen yok.
El Kaide’ye terör örgütü diyemeyecekler, Ankara’da ki patlamaya IŞİD diyemediler. Bunları bilmeyen Allah’ın kulu mu var?
17Soru: Münbiç harekatı ve Baykal’ın sizinle görüşmek istemediği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Görüşmedik ki. Doktorlar enfeksiyon nedeniyle görüştürmediler. Kızı Aslı Baykal’dan ve doktorlardan bilgi aldık. Ben doktor değilim, söylenenler dedikodu. Baykal önemli bir devlet adamı ona her zaman ihtiyacımız var.
Münbiç için Afrin’de yapılan çalışmaya benzer bir çalışma orada da yapılmalı. Hava destekli bir çalışma olmalı. İran, ABD, Rusya ile antlaşma yapılması lazım şuraya-buraya gidin çağrısı doğru değil. Genelkurmay başkanı ve MİT müsteşarı görüşmeler yapmalı bu önemli bir konu. Hiçbir sınırımızda terör örgütü konuşlanması olmamalı karşıyız.
Başbakan, Almanya’dayken hava desteğinin sağlandığı konusunda bilgi verdi. Almanya dönüşünde de görüştük
18Soru: Güvenli bölge konusunda neler söyleyeceksiniz? Türkiye’nin çıkarına mı?
Kılıçdaroğlu: Güvenli bölge önemli. Türkiye’nin geleceği ve güvenliği açısından oluşturulacak bölge bizim açımızdan güvenli bölgedir.
Üç meşru devletin orada olması avantaj sayılabilir. IŞİD’ le mücadele gibi diğer terör örgütleriyle de mücadele edilip bölge terörden arındırılmalıdır.
Rusya’nın bölgede olması meşrudur. Rusya’nın orada olması Suriye Başkanı Esad’ın davetiyle oldu. Gayrimeşru demek yanlış olur. ABD ise davet almadı ama gelip oraya konuşlandı. İran da silahlı kuvvetleriyle orada. Türkiye’de orada olmak zorunda. Ancak Türkiye’nin orada yapabilecekleri sınırlı gerçekçi olmak lazım. Bir konferansla çözülecek Suriye sorunu için bizi dinlemediler şu an ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Her gün Ortadoğu bataklığından şehitlerimiz geliyor bizi dinleselerdi bunlar olmayacaktı.
Başımıza belayı açan adam Erdoğan bugün kahraman diye geziyor. Sorunları akılcı şekilde çözmelisiniz Orta Doğu bataklığına bulaşmamalıydınız.
19Soru: Suriye’ye çözüm için gider misiniz?
Kılıçdaroğlu: Suriye’ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz. Merkezi hükumet ile Türkiye arasında yol açılmasının zamanlaması önemli.
20Soru: AKP hükumeti sizi sürekli eleştiriyor, siz neden savunmada kalıyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Bugün anayasa mahkemesi kararları uygulamıyorsa ve bizim haricimizde kimse buna ses çıkarmıyorsa oturup düşünmeliyiz. Bizim dışımızda konuşan da yok.
Eğer bugün Anayasa Mahkemesi kararlarına alt mahkeme direniyor uygulamıyorsa, hakimler savcılar kurulu ses çıkartmıyorsa Türkiye’nin içine düştüğü durum şudur: Hukuk yok, demokrasi yok, bizim dışımız da konuşanda yok. Bizde en ağır şekilde eleştiriliyoruz.
Birde Enis Berberoğlu konusuna değineceğim. Enis Berberoğlu hiç bir suçu olmayan bir milletvekilidir. Casuslukla suçlanıyor böyle bir olay cumhuriyet tarihinde görülmedi. MİT tırlarını bilmeyen mi var? Tutanaklar tutulduktan sonra devlet sırrı olmaktan çıktı. Tüm dünyanın bildiği devlet sırrı olur mu? Kendileri ‘Türkmenlere gönderdik’ diyorlar fatura Enis Berberoğlu’na kesiliyor.
21Soru: Erdoğan UYAP’ı FETÖ’nün ele geçirdiğini açıkladı. UYAP s SEÇSİS oluyor nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Bu yapıyı bırakın devletin kozmik odasını terör örgütüne teslim ettiler. Sonra bizi suçlayıp ne istediniz de vermedik diyorlar. Devleti verdiniz daha ne vereceksiniz. Bunlarda ar-haya kalmadı. Dolmabahçe’de öyle çadır mahkemesi de öyle. 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ’yle ilişkiler kesilmedi.