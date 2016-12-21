Kılıçdaroğlu Putin’e taziye mektubu gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Putin’e gönderdiği taziye mektubunda, “Bu terör saldırısını yaptıranlar hiç şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını ve normalleşme sürecinin darbe almasını isteyenlerdir. Soğukkanlı bir şekilde olayı araştırıp ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz bize tuzak kuranlara en iyi cevabı teşkil edecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, “Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov’un provokatif bir terör saldırısıyla alçakla öldürülmesi bizi derinden sarstı. Bu çirkin saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor, Sayın Büyükelçi Karlov’un ailesine ve dost Rus halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu alçak saldırının bütün boyutlarıyla ve bağlantılarıyla ortaya çıkartılmasının, yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu terör saldırısını yaptıranlar hiç şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını ve normalleşme sürecinin darbe almasını isteyenlerdir. Soğukkanlı bir şekilde olayı araştırıp ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz bize tuzak kuranlara en iyi cevabı teşkil edecektir” dedi. (ANKA)

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