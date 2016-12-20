Kılıçdaroğlu: Karlov’un ailesine ve Rus halkına taziye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Twitter’dan bir taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaoğlu, Karlov’un ailesi ve Rust dostlarımız için mesajında,
“Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov’un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum”
dedi.
Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 19, 2016
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