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Kılıçdaroğlu: Karlov’un ailesine ve Rus halkına taziye

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Kılıçdaroğlu: Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum
Kılıçdaroğlu: Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal , dün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey için Twitter’dan bir taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaoğlu, Karlov’un ailesi ve Rust dostlarımız için mesajında,

“Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov’un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum”

dedi.

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