Kemal Kılıçdaroğlu’nun sabah kahvaltısına gittim ama öyle bir tepki fırtınasına yakalandım ki sormayın.

Türkiye’de 16 yıldır iktidar olan AKP Kılıçdaroğlu tarafından bugüne kadar çok sert ve ağır şekilde eleştirilmedi.

Kılıçdaroğlu esti gürledi, Erdoğan’ı çok sert eleştirdi. Türkiye’nin biriken dağ gibi sorunları karşısında fırtına gibi patlayan Kılıçdaroğlu’nun verdiği tepkileri özetleyeyim.

Kılıçdaroğlu esti gürledi, Erdoğan’ı çok sert eleştirdi.

Erdoğan’ın “ulan” sözüne verdiği tepki:

“Cumhurbaşkanı denilen zat, ‘Ulan’ diye cümleye başlarsa ben onun düzeyine inemem. Aile terbiyem, kültürüm, eğitimim buna izin vermez. Eleştiriyi bel altına indiren bu sözcüğü söylemesi için onu kim aldattı?”

Ege adaları konusundaki tepkisi:

“Lozan ile Ege Adalarını kim kimlere teslim etti açıklayacakmış merakla bekliyoruz. Sorumuz basitti. Yunanistan’a bırakılan adalarda silahlandırma var mı? Cevabını verirler.”

Süleyman Şah konusundaki tepkisi:

“Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu toprakları terör örgütüne bırakıp kaçanlar kahraman mı? Kahraman mı olur vatan toprağını bırakıp bayrağımızı bile kaçıranlar?”

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) konusundaki tepkisi:

“Zor koşullardaki ordumuzun kahramanlıklarını ne için ÖSO’ya devrediyoruz? Kimdir ÖSO? Türk ordusu neden ÖSO’nun arkasına gizlenir duruma düşürülüyor. Türk ordusunun başarısı ÖSO’ya devredilemez. Ordumuzun kahramanlıkları ile ÖSO’nun bir arada anılması ağırımıza gidiyor. ÖSO sanki birinci sırada Türk ordusu ikinci sırada olur mu böyle şey?”

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı konusundaki tepkisi:

“Namusu ve şerefi üzerine yemin edip yemini ayaklar altına alacak kişi benim cumhurbaşkanım değil beni temsil etmiyor, Türkiye’nin de değil AKP’nin cumhurbaşkanı.”

PYD konusundaki tepkisi:

“Orta Doğu’da PYD’ye meşrutiyeti kazandıran kim? Cevabı Recep Tayyip Erdoğan. Salih Müslim’i kim kırmızı halılarla karşıladı? Kim ağırladı? Ne oldu? PYD Esad’a karşı PYD’ye Esad’a karşı çatışacaksın’ dediler. Bunların yatacak yeri yok. Ne işin var Suriye’de? Şimdi şehitler geliyor. Sorumlusu kim? PYD’yi ağırlayan kim? PYD’ye meşruiyeti kazandıran, başımıza bela eden asıl sorumlu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Suriye sorununu da başımıza bela edende odur. Bir Allah’ın kulu aksini söyleyemez.”

Kurultay konusundaki tepkisi:

“Şenlikli bir kurultay yapacağız, evet, adaylar var onlarla yarışacağız bir kişi seçilecek ve CHP atananların değil, seçilenlerin partisidir. Demokrasi CHP’de kurumsallaştırılmıştır.”

Seçim ittifakı ve % 10 seçim barajı konusundaki tepkisi:

“12 Eylül’ü yapan darbecilerin Yüzde 10 duvarına sivil darbeci Erdoğan sahip çıktı. Biz Türkiye’de gerçek demokrasiyi savunuyoruz, demokrasi güçlü olsun istiyoruz. Baraj 3-5 olabilir tamamen kalkabilir.

Cumhurbaşkanı seçimi için ortak aday konusundaki tepkisi:

“Ortak aday arayışında hiç olmadık”

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki tepkisi:

“2019’da demokrasiden yana olanlarla, otoriter rejimden yana olanlar ve bugünkü tabloda OHAL’i ve 15 Temmuz’u yaşatanlar ile demokrasiden yana olanların mücadelesi olacak. Demokrasiden yana veya tek adamdan yana olanların tercihi olacak.”

Anayasa mahkemesi kararına uyulmaması konusundaki tepkisi:

“2019’a giderken ülkemizde bugün demokrasi yok, hukuk yok, anayasa askıda. En alt mahkeme Anayasa Mahkemesinin kararına uymuyor. En alt mahkeme, ‘Benim güvencem hukuk, demokrasi değil, arkamdaki tek adam’ diyor. Böyle rezalet olmaz. Ya demokrasi ya otoriter rejim.”

Erdoğan’ın kandırılması konusundaki tepkisi:

“Bizim sözümüzü dinlese göreceksiniz Kılıçdaroğlu beni hiç kandırmadı diyecek. Başımıza belayı açan adam Erdoğan bugün kahraman diye geziyor. Orta Doğu bataklığına bulaşmamalıydınız.

Suriye’ye konusundaki tepkisi:

“Suriye’ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz. Merkezi hükümet ile Türkiye arasında yol açılmasının zamanlaması önemli.”

Enis Berberoğlu konusundaki tepkisi:

“Berberoğlu hiç bir suçu olmayan bir milletvekilidir. Casuslukla suçlanıyor böyle bir olay cumhuriyet tarihinde görülmedi. MİT TIR’larını bilmeyen mi var? Tutanaklar tutulduktan sonra devlet sırrı olmaktan çıktı. Tüm dünyanın bildiği devlet sırrı olur mu? Kendileri ‘Türkmenlere gönderdik’ diyorlar fatura Enis Berberoğlu’na kesiliyor.”