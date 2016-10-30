Kılıçdaroğlu: CHP’ye karşı planlı saldırı

Kılıçdaroğlu: CHP’ye karşı planlı bir saldırı yapılması bizi üzüyor. Daha önce şehit cenazesinde önümüze kurşun atılmıştı” dedi.

Burada Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu ile makamında bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, ardından basın mensuplarına olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu: CHP’ye karşı planlı bir saldırı olduğunu belirterek, “Tatsız olay yaşadık. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Bey silahlı saldırıya uğradı. Sabah hastanede ziyaret ettim.

Sağlık durumu iyi, umarım kısa sürede taburcu olur ama doktor arkadaşların anlatımına göre bir süre değnekle gezmek zorunda kalacak. Önemli olan kısa sürede sağlığına kavuşması” dedi.

TEZCAN’I, HASTANEDE ZİYARET ETTİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ı, hastanede ziyaret edip, Vali Ömer Faruk Koçak ile Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan’dan olayla ilgili bilgi aldıktan sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.

Aydın’ın önemli bir kent ve ‘Efeler diyarı’ olduğunu da vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Başarılı kadın Büyükşehir Belediye Başkanı var. ‘Topuklu efe’ olarak adlandırılıyor. Efeler kentinde böyle bir saldırının olması beni çok üzdü” dedi.

PLANLI SALDIRI

Saldırının planlı olduğunu ve şüphelilerin önceden restoranda rezervasyon yaptırdığı bilgisini de veren Kılıçdaroğlu, “Provokasyon yapanlar umarım kısa sürede yargının önüne çıkartılmış olur.

Valiyi ziyaret ettik, saldırıdan üzüntüsünü söyledi. Başsavcıyı ziyaret ettik. Olayı dikkatle takip ettiklerini ifade ettiler. Kısa sürede saldırganların yakalanıp gözaltına alınmaları önemli. Aydın emniyetine ve polislere şükranlarımı sunuyorum.

Bizdeki izlenim Bülent Bey’e karşı planlı bir saldırının olduğu, önceden hazırlandığıdır. Orada önceden yer ayırtıyorlar, oraya geliyorlar, Bülent Bey’in masanın hemen arkasına oturmak istiyorlar. Planlı saldırının arkasındaki güçlerin ve iradenin ortaya çıkartılması bizim için çok önemli” dedi.

‘CHP’YE KARŞI SALDIRILAR YAPILIYOR’

CHP’ye yönelik saldırıların olduğunu ve şehit cenazesinde kendisinin önüne kurşun atılmasını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, “CHP’ye karşı planlı bir saldırının yapılması bizi üzüyor. Daha önce şehit cenazesinde önümüze kurşun atılmıştı.

Bu olay o olayın benzedir, bir başka versiyonudur. Bütün CHP’li vatandaşlarıma seslenmek istiyorum; Ne yaparlarsa yapsınlar, bildiğimiz doğru yoldan şaşmayacağız, sapmayacağız.

Provakasyonlara teslim olmayacağız. Onları beklentilerini boşa çıkarmak her CHP’linin görevidir. Bu ülkeyi seviyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz.

Bu provakasyonlar, ülkenin karışması, bölünmesi için yapılıyor. Bunlara izin verilmemesi lazım. Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor” dedi.

‘ÜLKÜLÜLER DE EN AZ BİZİM KADAR KAYGI DUYUYOR’

Kılıçdaroğlu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ülkücü olduğu ve “Bu kelepçeler devletimin bana verdiği şeref madalyasıdır” sözlerini nasıl değrelendirdiğini soran basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

“Devletin nişanı olmaz, kelepçe takılması suçlu olduğunu gösterir. Kendisinin suç dosyayı kabarık. Kendisi için özel bir nişan olarak görmüş olabilir. Ülkücü kardeşlerimize karşı böyle bir iddia geldi.

Gayet net, açık Türkiye’de bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bütün ülkücülerin en az bizim kadar vatandasever olduğunu biliyorum. Biz nasıl Türkiye’nin geleceği ve bekası için endişe duyuyorsak, samimi ülkücüler de aynı kaygıyı taşıyor.

ASLA ÜLKÜCÜ OLAMAZ

Eline silah alıp bir siyasiye ateş etmek sadece ve sadece ülkücüleri karalamaktır. O kişi asla ülkücü olamaz. Böyle bir insanın adını kullanması da başlı başına bir sorundur.

Biz ister ülkücü olsun, ister başka bir düşüncede olsun eline silah alıp kendi idealini gerçekleştirmek bir başkasına ateş edeni öldüreni vatansever olarak göremeyiz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasından sonra Aydın’dan ayrıldı.

Taylan YILDIRIM – Cem ULUCAN / AYDIN (DHA)

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