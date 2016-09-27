Kılıçdaroğlu Ankara Konağı’nda

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara Konağı’nda ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Yenimahalle ziyaretinde Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.

Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın da hazır bulunduğu buluşmada, Yenimahalle’nin durumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu “Sosyal demokrat belediyelerin farkını Yenimahalle’de görüyoruz. Başkanımız Fethi Yaşar’ın yaptığı hizmetler sosyal demokrat anlayışın, halkı kucaklamanın, harcadığı her kuruşun hesabını vermenin sonuçlarını gösteriyor. Başkanımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Yenimahalle’ye kuşbakışı

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Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara kültürünü yaşatmak amacıyla yaptığı Ankara Konağı’nda yemekte buluşan heyet, konağın muhteşem manzarasından Başkenti seyretmeyi de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, Konak içinde Ankara kültürüne ait obje ve kıyafetlerin yer aldığı stantları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yenimahalle’yi balkondan inceleyen Kılıçdaroğlu, ilçenin ihtiyaçları noktasında da gerekli çalışmaların takip edileceğini söyledi. Yenimahalle’de tamamlanan ve devam eden hizmet ve yatırımlar hakkında Genel Başkana bilgi veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’yi cumhuriyetimizin başkentine yakışır bir ilçe haline getirmek için 8 yıldır var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yenimahalle, kimseyi ayırt etmeyen hizmet anlayışı ve toplumun her kesiminin faydalanmasını hedefleyen projeleriyle örnek bir ilçe haline geldi” dedi. Yaşar, ziyareti için Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, heyete Ankara Konağını gezdirdi.

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